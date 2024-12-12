https://crimea.ria.ru/20241212/ukrainu-nachnut-gotovit-k-vstupleniyu-v-evrosoyuz-i-nato-1142568494.html

Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО

Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T08:26

2024-12-12T08:26

2024-12-12T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО. Мареш уточнил, что координирует 24 проекта ОБСЕ на Украине и разрабатывает еще один новый."Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями", — сказал он.На встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая прошла на Мальте 5–6 декабря, было решено назначить спецпредставителя по вопросам Украины от группы стран, входящих в данную организацию. При этом представителей России и Белоруссии на саммите не было, в выборе кандидата на пост спецпредставителя стороны не участвовали.Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и России, заявлял ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По мнению замглавнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа, противостояние Запада с Россией – это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка.Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. При этом, по мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Владимира Зеленского подталкивают к решению о признании потери территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Он также отметил, что российская сторона не заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс.Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленнымиВведут ли Франция и Польша свои войска на УкраинуЧем грозит Украине "дипломатия" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, обсе, в мире, европейский союз (ес), нато, политика, расширение нато, новости