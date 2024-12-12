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Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО
Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО
Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T08:26
2024-12-12T08:26
украина
обсе
в мире
европейский союз (ес)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО. Мареш уточнил, что координирует 24 проекта ОБСЕ на Украине и разрабатывает еще один новый."Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями", — сказал он.На встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая прошла на Мальте 5–6 декабря, было решено назначить спецпредставителя по вопросам Украины от группы стран, входящих в данную организацию. При этом представителей России и Белоруссии на саммите не было, в выборе кандидата на пост спецпредставителя стороны не участвовали.Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и России, заявлял ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По мнению замглавнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа, противостояние Запада с Россией – это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка.Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. При этом, по мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Владимира Зеленского подталкивают к решению о признании потери территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Он также отметил, что российская сторона не заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс.Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленнымиВведут ли Франция и Польша свои войска на УкраинуЧем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
украина, обсе, в мире, европейский союз (ес), нато, политика, расширение нато, новости
Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО

Украину начнут готовить к вступлению в Евросоюз и НАТО – спецпредставитель ОБСЕ

08:26 12.12.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО.

"Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи", — заявил он в интервью "Известиям".

Мареш уточнил, что координирует 24 проекта ОБСЕ на Украине и разрабатывает еще один новый.
"Я говорил с министром иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в самом близком контакте с украинскими властями", — сказал он.
На встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая прошла на Мальте 5–6 декабря, было решено назначить спецпредставителя по вопросам Украины от группы стран, входящих в данную организацию. При этом представителей России и Белоруссии на саммите не было, в выборе кандидата на пост спецпредставителя стороны не участвовали.
Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и России, заявлял ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По мнению замглавнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа, противостояние Запада с Россией – это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка.
Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. При этом, по мнению политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Владимира Зеленского подталкивают к решению о признании потери территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Он также отметил, что российская сторона не заинтересована во вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Вступление Украины в НАТО исключит возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявляли ранее в МИД России в ответ на так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который в частности включает пункт о приглашении Украины в НАТО еще до окончания войны, продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории.
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