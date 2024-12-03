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Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
Слова Владимира Зеленского о возможности вернуть Украине утраченные территории дипломатическим путем являются ложью уже потому, что сделать это де-юре... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T06:10
2024-12-03T06:10
2024-12-03T06:10
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
мнения
александр гусев
крым
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о возможности вернуть Украине утраченные территории дипломатическим путем являются ложью уже потому, что сделать это де-юре невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Сами заявления Зеленского были сделаны лишь для того, чтобы инициативы просроченного президента Украины получили какой-то резонанс, считает политолог.В действительности же его слова означают одно: киевский режим терпит сокрушительное поражение практически по всей линии фронта, при этом мира не хочет. Скорее, наоборот: речь идет о дальнейшей милитаризации Украины при поддержке НАТО, которую назовут "демилитаризацией", уверен Гусев.Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук высказал мнение, что слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от территорий, освобожденных Россией, ради урегулирования конфликта и вступления в НАТО объясняются стремлением улучшить свой рейтинг и зарабатывать на этом деньги.А декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов предположил, что заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от претензий на освобожденные Россией территории в обмен на прекращение конфликта и вступление в НАТО являются попыткой Запада "прощупать" варианты для торга с Москвой по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может "временно уступить" территории – СтолтенбергШольц приехал в Киев на переговоры с ЗеленскимНа Украине растет усталость от Зеленского – Кремль
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владимир зеленский, мнения, александр гусев, крым, россия, украина
Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
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