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Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
Слова Владимира Зеленского о возможности вернуть Украине утраченные территории дипломатическим путем являются ложью уже потому, что сделать это де-юре... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T06:10
2024-12-03T06:10
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
мнения
александр гусев
крым
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о возможности вернуть Украине утраченные территории дипломатическим путем являются ложью уже потому, что сделать это де-юре невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Сами заявления Зеленского были сделаны лишь для того, чтобы инициативы просроченного президента Украины получили какой-то резонанс, считает политолог.В действительности же его слова означают одно: киевский режим терпит сокрушительное поражение практически по всей линии фронта, при этом мира не хочет. Скорее, наоборот: речь идет о дальнейшей милитаризации Украины при поддержке НАТО, которую назовут "демилитаризацией", уверен Гусев.Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук высказал мнение, что слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от территорий, освобожденных Россией, ради урегулирования конфликта и вступления в НАТО объясняются стремлением улучшить свой рейтинг и зарабатывать на этом деньги.А декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов предположил, что заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от претензий на освобожденные Россией территории в обмен на прекращение конфликта и вступление в НАТО являются попыткой Запада "прощупать" варианты для торга с Москвой по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может "временно уступить" территории – СтолтенбергШольц приехал в Киев на переговоры с ЗеленскимНа Украине растет усталость от Зеленского – Кремль
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владимир зеленский, мнения, александр гусев, крым, россия, украина
Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского

Зеленский не собирается решать конфликт на Украине дипломатическим путем – политолог

06:10 03.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о возможности вернуть Украине утраченные территории дипломатическим путем являются ложью уже потому, что сделать это де-юре невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Все его заявления о том, что надо переходить к дипломатии, прекратить горячую фазу войны и так далее – это только слова. Потому что, во-первых, ему сначала нужно отменить свой указ от 26 сентября 2022 года, когда он запретил и офису, и себе вести какие-либо переговоры с Россией. А во-вторых, отменить он его не может де-юре, потому что он нелегитимный президент", – сказал эксперт.

Сами заявления Зеленского были сделаны лишь для того, чтобы инициативы просроченного президента Украины получили какой-то резонанс, считает политолог.
В действительности же его слова означают одно: киевский режим терпит сокрушительное поражение практически по всей линии фронта, при этом мира не хочет. Скорее, наоборот: речь идет о дальнейшей милитаризации Украины при поддержке НАТО, которую назовут "демилитаризацией", уверен Гусев.

"Это ведь не уступки – он предлагает размен: остановить военные действия на территории Украины и поднять вопрос о вступлении той ее части, которую занимает киевский режим, в состав Североатлантического блока. Причем в этом "мирном" договоре, который он (Зеленский – ред.) предлагает заключить, значится, что Украина оставляет за собой право вернуться к границам 1991 года, без обозначения сроков. То есть это установление демилитаризованной зоны с вводом туда войск НАТО. О чем это может говорить?.. Точно не о мире", – подытожил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук высказал мнение, что слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от территорий, освобожденных Россией, ради урегулирования конфликта и вступления в НАТО объясняются стремлением улучшить свой рейтинг и зарабатывать на этом деньги.
А декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов предположил, что заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от претензий на освобожденные Россией территории в обмен на прекращение конфликта и вступление в НАТО являются попыткой Запада "прощупать" варианты для торга с Москвой по Украине.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир ЗеленскийМненияАлександр ГусевКрымРоссияУкраина
 
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