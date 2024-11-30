https://crimea.ria.ru/20241130/ostalsya-shoumenom-zachem-zelenskiy-zagovoril-ob-otkaze-ot-territoriy-1142266606.html

Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий

Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий

Слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от освобожденных Россией территорий ради урегулирования конфликта и вступления в НАТО объясняется... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T10:18

2024-11-30T10:18

2024-11-30T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от освобожденных Россией территорий ради урегулирования конфликта и вступления в НАТО объясняется стремлением улучшить свой рейтинг и зарабатывать на этом деньги. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Зеленский в интервью Sky News заявил, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".По словам нардепа, Зеленский – это "политик, мыслящий не категориями эффективности, а категориями рейтингов".Он отметил, что Зеленский "так и остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли".Дмитрук констатировал, что глава киевского режима становится "ярким представителем "партии мира". При этом сотни людей на Украине за призывы к миру "уже убили или посадили в тюрьму".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ

https://crimea.ria.ru/20241121/pochemu-zelenskiy-peredumal-brat-krym-1142031412.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, политика, нато, новости сво, россия, новые регионы россии, новости