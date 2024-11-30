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Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий
Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий
Слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от освобожденных Россией территорий ради урегулирования конфликта и вступления в НАТО объясняется... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T10:18
2024-11-30T10:20
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
политика
нато
новости сво
россия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от освобожденных Россией территорий ради урегулирования конфликта и вступления в НАТО объясняется стремлением улучшить свой рейтинг и зарабатывать на этом деньги. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Зеленский в интервью Sky News заявил, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".По словам нардепа, Зеленский – это "политик, мыслящий не категориями эффективности, а категориями рейтингов".Он отметил, что Зеленский "так и остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли".Дмитрук констатировал, что глава киевского режима становится "ярким представителем "партии мира". При этом сотни людей на Украине за призывы к миру "уже убили или посадили в тюрьму".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, политика, нато, новости сво, россия, новые регионы россии, новости
Остался шоуменом: зачем Зеленский заговорил об отказе от территорий

Зеленский заявил об отказе от территорий в обмен на мир ради рейтингов – депутат Рады

10:18 30.11.2024 (обновлено: 10:20 30.11.2024)
 
© AP Photo Olivier Matthys Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo Olivier Matthys
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Слова Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от освобожденных Россией территорий ради урегулирования конфликта и вступления в НАТО объясняется стремлением улучшить свой рейтинг и зарабатывать на этом деньги. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Зеленский в интервью Sky News заявил, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".
По словам нардепа, Зеленский – это "политик, мыслящий не категориями эффективности, а категориями рейтингов".
"Это пример профессиональной деформации человека, проведшего значительную часть своей жизни в среде шоу-бизнеса: законы жанра требуют высоких рейтингов программ, громких аплодисментов, огромного количества восторженных зрителей, что соответственно трансформируется в доходы", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Зеленский "так и остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли".
Дмитрук констатировал, что глава киевского режима становится "ярким представителем "партии мира". При этом сотни людей на Украине за призывы к миру "уже убили или посадили в тюрьму".
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.
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