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В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T17:00
2025-04-01T17:00
2025-04-01T17:06
севастополь
морской транспорт
транспорт
новости
северная сторона
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Морской транспорт был остановлен в 16.59.Причины приостановки работы не сообщались. Через три минуты движение морского транспорта возобновилось.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, морской транспорт, транспорт, новости, северная сторона, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия
17:00 01.04.2025 (обновлено: 17:06 01.04.2025)