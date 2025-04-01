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В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия

В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия - РИА Новости Крым, 01.04.2025

В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия

В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T17:00

2025-04-01T17:00

2025-04-01T17:06

севастополь

морской транспорт

транспорт

новости

северная сторона

паромы и катера в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Морской транспорт был остановлен в 16.59.Причины приостановки работы не сообщались. Через три минуты движение морского транспорта возобновилось.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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