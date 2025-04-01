Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250401/v-sevastopole-zakryli-reyd-1145366448.html
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T17:00
2025-04-01T17:06
севастополь
морской транспорт
транспорт
новости
северная сторона
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181885_816:438:3072:1707_1920x0_80_0_0_761a0c29a0e01dff1c7fe2efefa6b10b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Морской транспорт был остановлен в 16.59.Причины приостановки работы не сообщались. Через три минуты движение морского транспорта возобновилось.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b75f4d8d8b5bba636944237823470d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, морской транспорт, транспорт, новости, северная сторона, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия

В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия

17:00 01.04.2025 (обновлено: 17:06 01.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Морской транспорт был остановлен в 16.59.Причины приостановки работы не сообщались. Через три минуты движение морского транспорта возобновилось.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМорской транспортТранспортНовостиСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк
17:00В Севастополе открыли рейд после краткосрочного перекрытия
16:53Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ
16:28Путин пригласил Си Цзиньпина на торжества по случаю Дня Победы
16:18Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО
15:56Правила дорожного движения изменили с 1 апреля - что нового
15:38Путин собрал Совбез из-за договора об отказе от ударов по энергообъектам
15:31На Крым идет циклон - что будет с погодой
15:01Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД
14:51В Мьянме снова произошло сильное землетрясение
14:442,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартапов
14:32Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки
14:22В Крыму открыли 173-й детский сад за 11 лет
14:14Крымчанин получил 12 с половиной лет колонии за развращение малолетней
13:41Дата окончания Ленинградской битвы стала Днем воинской славы России
13:21Два детских сада в Севастополе и Балаклаве отремонтируют до 1 сентября
13:12Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы
13:01В Крыму стартовал прием документов для зачисления в школы
12:501190 украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны
12:38"Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против Трампа
Лента новостейМолния