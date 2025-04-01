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2,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартапов - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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2,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартапов
2,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартапов - РИА Новости Крым, 01.04.2025
2,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартапов
2,5 тысячи студентов смогут получить по миллиону рублей на реализацию технологических стартапов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T14:44
2025-04-01T14:44
новости
валерий фальков
правительство россии
дмитрий чернышенко
студенты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. 2,5 тысячи студентов смогут получить по миллиону рублей на реализацию технологических стартапов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Грант можно получить в рамках конкурса "Студенческий стартап". Прием заявок открыт и продлится до 20 мая. В этом году количество победителей увеличилось, сообщает он."Президент Владимир Путин подчеркивает, что доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти. Сейчас правительство реализует целый ряд направленных на это мер, в том числе расширяет грантовую программу для студенческих стартапов. В 2025 году 2,5 тысячи студентов получат гранты по 1 млн рублей на реализацию своих идей – на 500 больше, чем годом ранее", - заявил Чернышенко.Конкурс "Студенческий стартап" проводят с 2022 года. За это время поддержали 4,5 тысячи проектов. Принять участие могут все учащиеся вузов."В этом году к конкурсу впервые смогут присоединиться аспиранты и ординаторы научных организаций. Их включенность в создание технологических стартапов позволит наладить еще более тесную связь между исследовательскими институтами и бизнесом, сократить путь от идеи до ее превращения в реальную технологию или продукт", – добавил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Отбор проектов проходит по семи тематикам: цифровые технологии, медицина и технологии сбережения здоровья, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, валерий фальков, правительство россии, дмитрий чернышенко, студенты
2,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартапов

Студенты в России смогут получить по миллиону на реализацию технологических стартапов

14:44 01.04.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр — РИА Новости Крым. 2,5 тысячи студентов смогут получить по миллиону рублей на реализацию технологических стартапов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Грант можно получить в рамках конкурса "Студенческий стартап". Прием заявок открыт и продлится до 20 мая. В этом году количество победителей увеличилось, сообщает он.
"Президент Владимир Путин подчеркивает, что доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти. Сейчас правительство реализует целый ряд направленных на это мер, в том числе расширяет грантовую программу для студенческих стартапов. В 2025 году 2,5 тысячи студентов получат гранты по 1 млн рублей на реализацию своих идей – на 500 больше, чем годом ранее", - заявил Чернышенко.
Конкурс "Студенческий стартап" проводят с 2022 года. За это время поддержали 4,5 тысячи проектов. Принять участие могут все учащиеся вузов.
"В этом году к конкурсу впервые смогут присоединиться аспиранты и ординаторы научных организаций. Их включенность в создание технологических стартапов позволит наладить еще более тесную связь между исследовательскими институтами и бизнесом, сократить путь от идеи до ее превращения в реальную технологию или продукт", – добавил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Отбор проектов проходит по семи тематикам: цифровые технологии, медицина и технологии сбережения здоровья, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.
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НовостиВалерий ФальковПравительство РоссииДмитрий ЧернышенкоСтуденты
 
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