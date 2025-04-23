Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
Крым активно готовится к проведению туристического сезона – Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОтдых в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Республика Крым активно готовится к проведению курортного сезона. Наша задача – приложить все усилия, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями", – написал глава Крыма в Telegram-канале.
Он добавил, что в этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет.
"В отдельных случаях обнаружения мелких фракций мазута последствия ликвидируются в течение суток и не представляют угрозы здоровью", – подчеркнул Аксенов.
Актуальная информация о доступности пляжных территорий опубликована на сайте министерства курортов и туризма Крыма, уточнил глава республики.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра автотранспорта, сообщил также Аксенов.
"Дополнительно проработаем вопрос регулирования транспортного потока по трассе Ялта – Симферополь, где сейчас идет ремонт. В период курортного сезона основные строительные работы подрядчик должен выполнять в ночное время", – добавил глава Крыма.
Ранее член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко сделал прогноз, что из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: