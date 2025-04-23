https://crimea.ria.ru/20250423/aksenov-rasskazal-o-podgotovke-kryma-k-kurortnomu-sezonu-1145903998.html

Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону

Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону

В Крыму будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T14:57

2025-04-23T14:57

2025-04-23T14:57

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что в этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет."В отдельных случаях обнаружения мелких фракций мазута последствия ликвидируются в течение суток и не представляют угрозы здоровью", – подчеркнул Аксенов.Актуальная информация о доступности пляжных территорий опубликована на сайте министерства курортов и туризма Крыма, уточнил глава республики.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра автотранспорта, сообщил также Аксенов.Ранее член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко сделал прогноз, что из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпотокТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня Крым станет любимым местом отдыха у гостей из стран БРИКС – мнение

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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