https://crimea.ria.ru/20250423/tekhnika-stran-nato-gorit-na-frontakh-spetsoperatsii--dannye-minoborony-rf-1145900228.html

Техника стран НАТО горит на фронтах спецоперации – данные Минобороны РФ

Техника стран НАТО горит на фронтах спецоперации – данные Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Техника стран НАТО горит на фронтах спецоперации – данные Минобороны РФ

За сутки киевский режим потерял более 1200 боевиков, десятки единиц полевой техники, станции РЭБ и склады боеприпасов. Такие данные привели в Минобороны России... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T13:16

2025-04-23T13:16

2025-04-23T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял более 1200 боевиков, десятки единиц полевой техники, станции РЭБ и склады боеприпасов. Такие данные привели в Минобороны России в среду.На Белгородском направлении подразделения группировки войск "Север" разбили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области.На Харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Малые Проходы. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Противник потерял до 250 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и две станции РЭБ.В ДНР активно отработали бойцы группировки войск "Юг". Разбили формирования и технику ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили 335 боевиков, орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов.Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 370 военнослужащих, полевую технику.Бойцы "Востока" продолжили движение в глубину обороны противника в ДНР. На этом направлении Киев потерял до 175 боевиков, орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" ударили по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Каменское Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 85 военнослужащих, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция РЭБ.За сутки Вооруженные силы РФ ударили по объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.ПВО армии России уничтожила девять авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS, четыре снаряда Vampire, а также 166 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, потери всу