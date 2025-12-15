Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/orvi-zakryla-na-karantin-46-klassov-v-krymu-i-dve-shkoly-v-sevastopole-1151679715.html
ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе
ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.12.2025
ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе
Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 11,1 % и достигло 8 812 человек. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T13:59
2025-12-15T13:59
орви
грипп
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc3cb75906356d9183bbea61ce72b5a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 11,1 % и достигло 8 812 человек. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболели 3270 человек, что выше уровня предыдущей недели на 23,4 %. Пока же показатель ниже уровня эпидпорога на 14%.В ведомстве отметили, что заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Однако отмечается и циркуляция вируса гриппа типа А (H3N2).Из-за роста заболеваемости на прошедшей неделе в Крыму на карантин ушли 46 классов из 20-ти школ и 36 групп 22-х дошкольных образовательных учреждений. В Севастополе две школы закрыты полностью, еще в 17 школах закрыт 31 класс. В 10 дошкольных образовательных учреждения закрыты 11 групп.Ранее сообщалось, что в Севастополе на карантин закрыли две городские школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекцийВ Крыму и Севастополе коронавирус пошел в ростВирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_133c84f0bb56b705f89260b735fb912d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орви, грипп, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым
ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе

В Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты 46 классов

13:59 15.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 11,1 % и достигло 8 812 человек. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"На последней неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболели 8812 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 3,1%", - говорится в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели 3270 человек, что выше уровня предыдущей недели на 23,4 %. Пока же показатель ниже уровня эпидпорога на 14%.
В ведомстве отметили, что заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Однако отмечается и циркуляция вируса гриппа типа А (H3N2).
Из-за роста заболеваемости на прошедшей неделе в Крыму на карантин ушли 46 классов из 20-ти школ и 36 групп 22-х дошкольных образовательных учреждений. В Севастополе две школы закрыты полностью, еще в 17 школах закрыт 31 класс. В 10 дошкольных образовательных учреждения закрыты 11 групп.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на карантин закрыли две городские школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций
В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост
Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации
 
ОРВИГриппРоспотребнадзорЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере
14:39На Кубани работники отравились сероводородом на насосной станции
14:09Херсонская область под обстрелами ВСУ – есть жертвы среди мирных жителей
13:59ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе
13:50Новости СВО: армия России продолжает громить противника на всех фронтах
13:40В Симферополе открылись 24 елочных базара
13:26Россиянам рассказали, как можно получить дополнительный доход с ИИС
13:17Крым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
13:04В Крыму отчим насиловал 12-летнюю падчерицу – приговор суда
12:54Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области
12:35Шесть центральных улиц Симферополя остались без света
12:31К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог
12:22Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело
12:07В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
11:58В зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоров
11:30ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
11:09Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
10:58В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
10:50Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО
10:41Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
Лента новостейМолния