ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе

ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.12.2025

ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в Севастополе

Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 11,1 % и достигло 8 812 человек. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T13:59

2025-12-15T13:59

2025-12-15T13:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ за неделю выросло на 11,1 % и достигло 8 812 человек. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболели 3270 человек, что выше уровня предыдущей недели на 23,4 %. Пока же показатель ниже уровня эпидпорога на 14%.В ведомстве отметили, что заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Однако отмечается и циркуляция вируса гриппа типа А (H3N2).Из-за роста заболеваемости на прошедшей неделе в Крыму на карантин ушли 46 классов из 20-ти школ и 36 групп 22-х дошкольных образовательных учреждений. В Севастополе две школы закрыты полностью, еще в 17 школах закрыт 31 класс. В 10 дошкольных образовательных учреждения закрыты 11 групп.Ранее сообщалось, что в Севастополе на карантин закрыли две городские школы в связи с распространением острых респираторных вирусных инфекций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекцийВ Крыму и Севастополе коронавирус пошел в ростВирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации

