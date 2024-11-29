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На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций

На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций - РИА Новости Крым, 29.11.2024

На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций

Правительство Севастополя утвердило увеличение на 32 миллиона рублей расходов бюджета города на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин. Это РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T21:05

2024-11-29T21:05

2024-11-29T21:05

севастополь

новости крыма

крым

михаил развожаев

правительство севастополя

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило увеличение на 32 миллиона рублей расходов бюджета города на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин. Это и другие решения о финансировании мероприятий в сфере здравоохранения региона приняты в рамках утвержденной госпрограммы развития.Также, согласно документу, 34,3 млн рублей будут выделены для оплаты работ по замене кабельных линий кардиологического и хирургического корпусов городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова, а также ремонта рентгеновского комплекса в туберкулезном диспансере и компьютерного томографа в инфекционной больнице.По словам Денисова, торги на проведение ремонта томографа уже провели и контракт с исполнителем работ заключен."Ожидаем, что 15 числа должен уже быть завершен ремонт", – сказал он.Кроме того, по словам главы профильного ведомства, бюджетные средства будут перераспределены для дооснащения радиоизотопной лаборатории онкодиспансера недостающим оборудованием. По словам Денисова, это необходимо для ее лицензирования и обойдется в 2,4 млн рублей. Еще 1,3 млн в рамках перераспределения направят на приобретение медицинских изделий для паллиативных больных.Еще 5,9 млн будут предусмотрены на закупку лекарственных препаратов льготникам и 0,3 млн рублей – на предоставление мер по поддержки молодым специалистам, впервые приступившим к работе области здравоохранения.Также Денисов упомянул о финансировании государственного задания бюро судебной медицинской экспертизы на сумму 15,5 млн рублей.Напомним, бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был принят на заседании Законодательного собрания во втором чтении 26 ноября после внесения поправок. Согласно главному финансовому документу города, общий объем доходов бюджета Севастополя в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов – 74,4 млрд. Из них, как сообщал губернатор Михаил Развожаев, около 46% средств будет направлено здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублейДоходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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