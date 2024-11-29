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На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций - РИА Новости Крым, 29.11.2024
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций
Правительство Севастополя утвердило увеличение на 32 миллиона рублей расходов бюджета города на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин. Это РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T21:05
2024-11-29T21:05
2024-11-29T21:05
севастополь
новости крыма
крым
михаил развожаев
правительство севастополя
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило увеличение на 32 миллиона рублей расходов бюджета города на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин. Это и другие решения о финансировании мероприятий в сфере здравоохранения региона приняты в рамках утвержденной госпрограммы развития.Также, согласно документу, 34,3 млн рублей будут выделены для оплаты работ по замене кабельных линий кардиологического и хирургического корпусов городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова, а также ремонта рентгеновского комплекса в туберкулезном диспансере и компьютерного томографа в инфекционной больнице.По словам Денисова, торги на проведение ремонта томографа уже провели и контракт с исполнителем работ заключен."Ожидаем, что 15 числа должен уже быть завершен ремонт", – сказал он.Кроме того, по словам главы профильного ведомства, бюджетные средства будут перераспределены для дооснащения радиоизотопной лаборатории онкодиспансера недостающим оборудованием. По словам Денисова, это необходимо для ее лицензирования и обойдется в 2,4 млн рублей. Еще 1,3 млн в рамках перераспределения направят на приобретение медицинских изделий для паллиативных больных.Еще 5,9 млн будут предусмотрены на закупку лекарственных препаратов льготникам и 0,3 млн рублей – на предоставление мер по поддержки молодым специалистам, впервые приступившим к работе области здравоохранения.Также Денисов упомянул о финансировании государственного задания бюро судебной медицинской экспертизы на сумму 15,5 млн рублей.Напомним, бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был принят на заседании Законодательного собрания во втором чтении 26 ноября после внесения поправок. Согласно главному финансовому документу города, общий объем доходов бюджета Севастополя в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов – 74,4 млрд. Из них, как сообщал губернатор Михаил Развожаев, около 46% средств будет направлено здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублейДоходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз
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севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, правительство севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций
В Севастополе на 32 млн рублей увеличены расходы на профилактику инфекционных заболеваний
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило увеличение на 32 миллиона рублей расходов бюджета города на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин. Это и другие решения о финансировании мероприятий в сфере здравоохранения региона приняты в рамках утвержденной госпрограммы развития.
"Предусмотрено увеличение расходов бюджета на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин на 32 миллиона", – сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, представлявший проект постановления.
Также, согласно документу, 34,3 млн рублей будут выделены для оплаты работ по замене кабельных линий кардиологического и хирургического корпусов городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова, а также ремонта рентгеновского комплекса в туберкулезном диспансере и компьютерного томографа в инфекционной больнице.
По словам Денисова, торги на проведение ремонта томографа уже провели и контракт с исполнителем работ заключен.
"Ожидаем, что 15 числа должен уже быть завершен ремонт", – сказал он.
Кроме того, по словам главы профильного ведомства, бюджетные средства будут перераспределены для дооснащения радиоизотопной лаборатории онкодиспансера недостающим оборудованием. По словам Денисова, это необходимо для ее лицензирования и обойдется в 2,4 млн рублей. Еще 1,3 млн в рамках перераспределения направят на приобретение медицинских изделий для паллиативных больных.
Еще 5,9 млн будут предусмотрены на закупку лекарственных препаратов льготникам и 0,3 млн рублей – на предоставление мер по поддержки молодым специалистам, впервые приступившим к работе области здравоохранения.
Также Денисов упомянул о финансировании государственного задания бюро судебной медицинской экспертизы на сумму 15,5 млн рублей.
Напомним, бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был принят на заседании Законодательного собрания во втором чтении 26 ноября после внесения поправок. Согласно главному финансовому документу города, общий объем доходов бюджета Севастополя в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов – 74,4 млрд. Из них, как сообщал губернатор Михаил Развожаев, около 46% средств будет направлено здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт.
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