Рейтинг@Mail.ru
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241129/na-32-mln-bolshe-sevastopol-uvelichil-raskhody-na-profilaktiku-infektsiy-1142261867.html
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций - РИА Новости Крым, 29.11.2024
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций
Правительство Севастополя утвердило увеличение на 32 миллиона рублей расходов бюджета города на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин. Это РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T21:05
2024-11-29T21:05
севастополь
новости крыма
крым
михаил развожаев
правительство севастополя
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be3196736d1432406cbc685558c4bfff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило увеличение на 32 миллиона рублей расходов бюджета города на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин. Это и другие решения о финансировании мероприятий в сфере здравоохранения региона приняты в рамках утвержденной госпрограммы развития.Также, согласно документу, 34,3 млн рублей будут выделены для оплаты работ по замене кабельных линий кардиологического и хирургического корпусов городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова, а также ремонта рентгеновского комплекса в туберкулезном диспансере и компьютерного томографа в инфекционной больнице.По словам Денисова, торги на проведение ремонта томографа уже провели и контракт с исполнителем работ заключен."Ожидаем, что 15 числа должен уже быть завершен ремонт", – сказал он.Кроме того, по словам главы профильного ведомства, бюджетные средства будут перераспределены для дооснащения радиоизотопной лаборатории онкодиспансера недостающим оборудованием. По словам Денисова, это необходимо для ее лицензирования и обойдется в 2,4 млн рублей. Еще 1,3 млн в рамках перераспределения направят на приобретение медицинских изделий для паллиативных больных.Еще 5,9 млн будут предусмотрены на закупку лекарственных препаратов льготникам и 0,3 млн рублей – на предоставление мер по поддержки молодым специалистам, впервые приступившим к работе области здравоохранения.Также Денисов упомянул о финансировании государственного задания бюро судебной медицинской экспертизы на сумму 15,5 млн рублей.Напомним, бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был принят на заседании Законодательного собрания во втором чтении 26 ноября после внесения поправок. Согласно главному финансовому документу города, общий объем доходов бюджета Севастополя в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов – 74,4 млрд. Из них, как сообщал губернатор Михаил Развожаев, около 46% средств будет направлено здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублейДоходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35d803df0bc9a9217900e9ab2abb4414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, крым, михаил развожаев, правительство севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе
На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций

В Севастополе на 32 млн рублей увеличены расходы на профилактику инфекционных заболеваний

21:05 29.11.2024
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя утвердило увеличение на 32 миллиона рублей расходов бюджета города на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин. Это и другие решения о финансировании мероприятий в сфере здравоохранения региона приняты в рамках утвержденной госпрограммы развития.
"Предусмотрено увеличение расходов бюджета на профилактику инфекционных заболеваний и приобретение вакцин на 32 миллиона", – сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, представлявший проект постановления.
Также, согласно документу, 34,3 млн рублей будут выделены для оплаты работ по замене кабельных линий кардиологического и хирургического корпусов городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова, а также ремонта рентгеновского комплекса в туберкулезном диспансере и компьютерного томографа в инфекционной больнице.
По словам Денисова, торги на проведение ремонта томографа уже провели и контракт с исполнителем работ заключен.
"Ожидаем, что 15 числа должен уже быть завершен ремонт", – сказал он.
Кроме того, по словам главы профильного ведомства, бюджетные средства будут перераспределены для дооснащения радиоизотопной лаборатории онкодиспансера недостающим оборудованием. По словам Денисова, это необходимо для ее лицензирования и обойдется в 2,4 млн рублей. Еще 1,3 млн в рамках перераспределения направят на приобретение медицинских изделий для паллиативных больных.
Еще 5,9 млн будут предусмотрены на закупку лекарственных препаратов льготникам и 0,3 млн рублей – на предоставление мер по поддержки молодым специалистам, впервые приступившим к работе области здравоохранения.
Также Денисов упомянул о финансировании государственного задания бюро судебной медицинской экспертизы на сумму 15,5 млн рублей.
Напомним, бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов был принят на заседании Законодательного собрания во втором чтении 26 ноября после внесения поправок. Согласно главному финансовому документу города, общий объем доходов бюджета Севастополя в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов – 74,4 млрд. Из них, как сообщал губернатор Михаил Развожаев, около 46% средств будет направлено здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин
В Крыму утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 4 млрд рублей
Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз
 
СевастопольНовости КрымаКрымМихаил РазвожаевПравительство СевастополяЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39Симферопольцев признали самыми преданными жителями своего города
21:05На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекций
20:40Британские спецслужбы помогают Украине - глава MI-6
20:20Как российское оружие рушит традиционный мир европейцев
20:08В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятий
19:37Пожароопасный сезон в Севастополе продлили до декабря
19:09Новости с атмосферных фронтов: погода в Крыму на выходных
18:50Администрация Симферополя отчиталась о работе за 10 лет
18:25Симферополь сковали семибалльные пробки
18:12Зеленский снял с поста командующего Сухопутными войсками
17:42Спрос на продукты ВТБ в офисах РНКБ в ноябре вырос вдвое
17:36Стоял на защите Родины: Советский район простился с героем спецоперации
17:33Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
17:26Пострадавшие при пожаре в пятиэтажке в Севастополе получат выплаты
17:14Неразорвавшийся БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае
17:04С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом
16:35Российский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
16:20Из-за неразорвавшегося беспилотника эвакуируют жителей хутора на Кубани
16:15Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области: ранены двое
15:51Какие детсады отремонтируют в Ялте - мэр
Лента новостейМолния