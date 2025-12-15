Рейтинг@Mail.ru
В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере
https://crimea.ria.ru/20251215/v-yalte-eks-chinovnika-osudili-za-moshennichestvo-v-krupnom-razmere-1151680746.html
В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере
В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере
В Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Как выяснилось, к фигуранту, который занимал должность заместителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений Ялты, обратился местный житель с просьбой помочь в перераспределении смежного участка. Законных оснований для этого не было. Но даже зная это, чиновник потребовал у ялтинца 400 тысяч рублей за "решение вопроса". При получении денег фигурант был задержан с поличным. Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Ранее сообщалось, что 45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. К задержанному – начальнику отдела закупок ялтинской мэрии – обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.
В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Как выяснилось, к фигуранту, который занимал должность заместителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений Ялты, обратился местный житель с просьбой помочь в перераспределении смежного участка. Законных оснований для этого не было. Но даже зная это, чиновник потребовал у ялтинца 400 тысяч рублей за "решение вопроса". При получении денег фигурант был задержан с поличным.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.
"Суд приговорил бывшего работника местной администрации к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период", - добавили в прокуратуре Республики Крым.
Ранее сообщалось, что 45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. К задержанному – начальнику отдела закупок ялтинской мэрии – обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.
