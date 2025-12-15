https://crimea.ria.ru/20251215/v-yalte-eks-chinovnika-osudili-za-moshennichestvo-v-krupnom-razmere-1151680746.html

В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере

В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размере

В Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T14:44

2025-12-15T14:44

2025-12-15T14:44

крым

новости крыма

мошенничество

ялта

оформление земли

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Ялте осужден экс-работник местной администрации, признанный виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Как выяснилось, к фигуранту, который занимал должность заместителя отдела по предоставлению земельных участков Департамента имущественных и земельных отношений Ялты, обратился местный житель с просьбой помочь в перераспределении смежного участка. Законных оснований для этого не было. Но даже зная это, чиновник потребовал у ялтинца 400 тысяч рублей за "решение вопроса". При получении денег фигурант был задержан с поличным. Было возбуждено и расследовано уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Ранее сообщалось, что 45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. К задержанному – начальнику отдела закупок ялтинской мэрии – обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного аферистаСадоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено делоДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мошенничество, ялта, оформление земли, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым