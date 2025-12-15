Рейтинг@Mail.ru
В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро
В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро
В Симферополе открылась выставка "Отражение. 1941-1945", посвященная журналистам Великой Отечественной войны. Об это в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась выставка "Отражение. 1941-1945", посвященная журналистам Великой Отечественной войны. Об это в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая отделом специальных проектов Музея-заповедника "Сталинградская битва", руководитель проекта "Отражение: 1941-1945" Алена Уткина.Автором и инициатором выставки выступили музей-заповедник "Сталинградская битва" и Медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе экспозиции – архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня".Выставка была впервые представлена в Мелитополе несколько недель назад. Редакция РИА Новости Крым выступила с инициативой привезти ее в Симферополь, чтобы крымчане также могли ознакомиться с ней. Выставка будет располагаться в редакции РИА Новости Крым вплоть до новогодних праздников.По словам спикера, сотрудники ряда других российских музеев также присоединились к работе над выставочным проектом, поделились биографиями, информацией из фондов, дневниками, которые сохранились. "Это большая работа нескольких учреждений культуры нашей страны. В целом это и Москва, и Санкт-Петербург, и Донецк, и Мелитополь, и Луганская Народная Республика", – отметила руководитель проекта.При этом Уткина подчеркнула, что проект не ограничивается только выставкой. Также предусмотрен формат ответов на вопросы.12 декабря в Международном детском центре "Артек" представили мобильную экспозицию, созданную в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе центра.Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в КрымНа "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости КрымЖил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС
В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро

В Крым привезли фото из архива Совинформбюро и музея-заповедника "Сталинградская битва"

16:52 15.12.2025
 
Выставка "Отражение. 1941-1945"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась выставка "Отражение. 1941-1945", посвященная журналистам Великой Отечественной войны. Об это в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая отделом специальных проектов Музея-заповедника "Сталинградская битва", руководитель проекта "Отражение: 1941-1945" Алена Уткина.
Автором и инициатором выставки выступили музей-заповедник "Сталинградская битва" и Медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе экспозиции – архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня".
Выставка была впервые представлена в Мелитополе несколько недель назад. Редакция РИА Новости Крым выступила с инициативой привезти ее в Симферополь, чтобы крымчане также могли ознакомиться с ней. Выставка будет располагаться в редакции РИА Новости Крым вплоть до новогодних праздников.
"Эта выставка рассказывает событиях Великой Отечественной войны. <...> Мы показываем известные, малоизвестные или практически неизвестные кадры – редкие фотоснимки. В выставке собраны снимки в основном из фотобанка медиагруппы "Россия сегодня", также есть фотографии из фондов музея-заповедника "Сталинградская битва", – рассказала Уткина в ходе пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь – Волгоград, приуроченного ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
По словам спикера, сотрудники ряда других российских музеев также присоединились к работе над выставочным проектом, поделились биографиями, информацией из фондов, дневниками, которые сохранились. "Это большая работа нескольких учреждений культуры нашей страны. В целом это и Москва, и Санкт-Петербург, и Донецк, и Мелитополь, и Луганская Народная Республика", – отметила руководитель проекта.
При этом Уткина подчеркнула, что проект не ограничивается только выставкой. Также предусмотрен формат ответов на вопросы.
"Есть медиалектории. Наши специалисты в онлайн формате могут ответить на вопросы, касающиеся темы. Также у нас вышло четыре документальных 30-минтуных фильма – тоже о работе военных корреспондентов. <...> Поэтому проект достаточно большой, и фотовыставка – это самое, знаете, легкое и удобное, то, что удобно транспортировать из региона в регион. В таком формате мы будем работать до мая 2026 года, до следующего Дня Победы", – сказала Уткина.
12 декабря в Международном детском центре "Артек" представили мобильную экспозицию, созданную в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в Крым
На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым
Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС
15:31
Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах
ПамятьВеликая Отечественная войнаСовинформбюроИсторияОбщество
 
