В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро

В Симферополе открылась выставка "Отражение. 1941-1945", посвященная журналистам Великой Отечественной войны. Об это в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T16:52

память

великая отечественная война

совинформбюро

история

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151676106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d040c1e40454c8306b6ae02b679df701.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась выставка "Отражение. 1941-1945", посвященная журналистам Великой Отечественной войны. Об это в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая отделом специальных проектов Музея-заповедника "Сталинградская битва", руководитель проекта "Отражение: 1941-1945" Алена Уткина.Автором и инициатором выставки выступили музей-заповедник "Сталинградская битва" и Медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе экспозиции – архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня".Выставка была впервые представлена в Мелитополе несколько недель назад. Редакция РИА Новости Крым выступила с инициативой привезти ее в Симферополь, чтобы крымчане также могли ознакомиться с ней. Выставка будет располагаться в редакции РИА Новости Крым вплоть до новогодних праздников.По словам спикера, сотрудники ряда других российских музеев также присоединились к работе над выставочным проектом, поделились биографиями, информацией из фондов, дневниками, которые сохранились. "Это большая работа нескольких учреждений культуры нашей страны. В целом это и Москва, и Санкт-Петербург, и Донецк, и Мелитополь, и Луганская Народная Республика", – отметила руководитель проекта.При этом Уткина подчеркнула, что проект не ограничивается только выставкой. Также предусмотрен формат ответов на вопросы.12 декабря в Международном детском центре "Артек" представили мобильную экспозицию, созданную в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе центра.Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в КрымНа "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости КрымЖил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС

2025

Новости

ru-RU

