В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне

https://crimea.ria.ru/20251212/v-arteke-otkrylas-mobilnaya-vystavka-o-vtoroy-mirovoy-voyne-1151603812.html

В Международном детском центре "Артек" представили мобильную экспозицию, созданную в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

2025-12-12T12:55

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151604281_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48da2c1aa70be5d3e761f446c5d4209c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" представили мобильную экспозицию, созданную в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе центра.В основе экспозиции — архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Посетители выставки познакомятся с работами классиков военной фотожурналистики: Евгения Халдея, Ивана Шагина, Якова Рюмкина и Ольги Игнатович.Впечатлениями от выставки поделились некоторые участники смены."Мы увидели уникальные исторические фотографии, узнали много нового про то, как наши солдаты освобождали Европу. Это настоящая, живая история, завораживающая и интересная", — цитирует пресс-служба слова Арины Марковой.Актуальность выставки отметила и Елизавета Семина. "Если мы не будем знать историю нашей страны, то и будущего у нас не будет. Важно знать об освобождении народов нашими солдатами. Советские солдаты были настоящими героями", — сказала она.Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".

