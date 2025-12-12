Рейтинг@Mail.ru
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
В Международном детском центре "Артек" представили мобильную экспозицию, созданную в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" представили мобильную экспозицию, созданную в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе центра.В основе экспозиции — архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Посетители выставки познакомятся с работами классиков военной фотожурналистики: Евгения Халдея, Ивана Шагина, Якова Рюмкина и Ольги Игнатович.Впечатлениями от выставки поделились некоторые участники смены."Мы увидели уникальные исторические фотографии, узнали много нового про то, как наши солдаты освобождали Европу. Это настоящая, живая история, завораживающая и интересная", — цитирует пресс-служба слова Арины Марковой.Актуальность выставки отметила и Елизавета Семина. "Если мы не будем знать историю нашей страны, то и будущего у нас не будет. Важно знать об освобождении народов нашими солдатами. Советские солдаты были настоящими героями", — сказала она.Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне

В "Артеке" представили архивные фотодокументы военных лет

12:55 12.12.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
В Артеке открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" представили мобильную экспозицию, созданную в рамках проекта "Освобождение. Мир народам". Фотовыставка приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
В основе экспозиции — архив Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Посетители выставки познакомятся с работами классиков военной фотожурналистики: Евгения Халдея, Ивана Шагина, Якова Рюмкина и Ольги Игнатович.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
В Артеке открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне

"Благодаря этому проекту артековцы смогут увидеть лица героев, которые ценой невероятных усилий завоевали для нас мир", —сказал руководитель смены Сергей Кобильченко.

Впечатлениями от выставки поделились некоторые участники смены.
"Мы увидели уникальные исторические фотографии, узнали много нового про то, как наши солдаты освобождали Европу. Это настоящая, живая история, завораживающая и интересная", — цитирует пресс-служба слова Арины Марковой.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
В Артеке открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
Актуальность выставки отметила и Елизавета Семина.
"Если мы не будем знать историю нашей страны, то и будущего у нас не будет. Важно знать об освобождении народов нашими солдатами. Советские солдаты были настоящими героями", — сказала она.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
В Артеке открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым
В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"
 
