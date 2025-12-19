https://crimea.ria.ru/20251219/ataka-vsu-na-orel--chto-izvestno-1151804045.html

Атака ВСУ на Орел – что известно

Атака ВСУ на Орел – что известно

Орловская область в ночь на пятницу подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Орловская область в ночь на пятницу подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. По предварительной информации пострадавших нет, добавил Клычков.В ночь на пятницу беспилотники сбивали и над Ростовской областью. Пострадавших нет. но повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове нет света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

