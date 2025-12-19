Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Орел – что известно
орловская область
орел
андрей клычков
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Орловская область в ночь на пятницу подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. По предварительной информации пострадавших нет, добавил Клычков.В ночь на пятницу беспилотники сбивали и над Ростовской областью. Пострадавших нет. но повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове нет света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
орловская область
орел
орловская область, орел, андрей клычков, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Атака ВСУ на Орел – что известно

В Орле после атаки ВСУ частично нет отопления и света – губернатор

07:12 19.12.2025 (обновлено: 07:15 19.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Орловская область в ночь на пятницу подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. Аварийными бригадами ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, горячей воды в Советском районе города Орла", - написал он в Telegram.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. По предварительной информации пострадавших нет, добавил Клычков.
В ночь на пятницу беспилотники сбивали и над Ростовской областью. Пострадавших нет. но повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове нет света.
