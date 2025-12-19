https://crimea.ria.ru/20251219/pomnyu-vsekh-kogo-zarezal-krymskaya-zhizn-nikolaya-amosova-1121983104.html

Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье

Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье

Невысокий, суховатый мужчина в белом халате, сосредоточенный и хмурый, вошел в здание с белыми колоннами, поднялся на второй этаж, тщательно вымыл руки и открыл

Невысокий, суховатый мужчина в белом халате, сосредоточенный и хмурый, вошел в здание с белыми колоннами, поднялся на второй этаж, тщательно вымыл руки и открыл дверь палаты. Пациент встретил его взглядом, полным надежды. Кто, если не этот знаменитый доктор из Киева, сможет ему помочь.Фельдшер и сестраЗдесь, в небольшом городишке среди крымских лесов, доктора Николая Амосова по-соседски знали почти все. Отсюда из уст в уста передавали вести об опыте хирурга пациенты старокрымского санатория, после оздоровления разъезжавшиеся во все концы СССР.Безупречный образец сталинской эпохи: храм здоровья среди крымских гор >>Жителям Старого Крыма и тем, кто приезжал сюда лечиться, несказанно "подфартило". Возможно, Амосов никогда бы не побывал в этом медвежьем крымском углу, но помогли родственные связи: в Старом Крыму, где в конце 50-х годов насчитывалось чуть более семи тысяч жителей, жили тетя и двоюродная сестра нашего героя. Именно к ним Николай Амосов, начинающее светило хирургии, впоследствии академик, приезжал в отпуск.С двоюродной сестрой Катей, фельдшером скорой помощи в Старом Крыму, Николай Михайлович вместе вырос и очень ее любил. Так любил, что в 1948 году, отдыхая с женой на роскошном Южном берегу, часть отпуска решил провести с сестрой в богом забытом городишке.Именно Виктор Шестаков добился того, что Амосову в Старом Крыму установили памятник, а на здании хирургического корпуса городской больницы, где он работал, повесили памятную табличку. Виктор Алексеевич был лично знаком с легендой хирургии, скрупулезно собирал информацию об академике и в итоге создал в местном краеведческом музее отдельную экспозицию памяти кардиохирурга.Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа>>В музее хранят стол и письменные приборы доктора, ведь именно в Старом Крыму он писал свой первый и, пожалуй, самый известный труд – повесть "Мысли и сердце". В ней Амосов не только описал будни хирурга, но и пытался понять первопричины старения человека, задумывался о философии врачебного дела.Над столом – фотографии, на них доктор со своими друзьями-старокрымцами – под летним виноградом, в окружении буйной крымской зелени около крытых черепицей-"татаркой" беленых домишек."Летом Амосовы практически жили во дворе тети Катиной избушки, там же и спали. Иногда на автомобиле Амосова "Москвич" ездили на пляж в Коктебель. В доме тети Кати собиралось очень много людей - семья большая, у родственников была обширнейшая связь, и они все встречались, очень уважали друг друга. Их тянуло сюда, а тетя Катя была объединяющим центром", - рассказывает Виктор Шестаков, чей отец работал главврачом в Старокрымской больнице.В Крыму медики получат спецвыплаты из федерального бюджета >>Колыбель хирургаАмосов появлялся в Старом Крыму не только как доктор, но и как пациент. Спустя несколько лет после первого визита ему самому понадобилась врачебная помощь – было нужно вылечить туберкулез. В городишке был санаторий, который славился на весь СССР: прекрасный климат здешних мест как нельзя более подходил для лечения фтизиатрических заболеваний.Как вспоминает почетный гражданин Старого Крыма Виктор Шестаков, именно тогда Амосов увлекся торакальной хирургией и не без его участия в санатории "Старый Крым" открылось торакальное хирургическое отделение.Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО>>Дело в том, что доктор Амосов отдыхать не любил. Даже в законном отпуске все время учился, работал, давал лекции, консультировал больных, занимался спортом, писал книги…Как сам Амосов писал в автобиографической книге "Голоса времён", "именно операции на лёгких вывели меня в люди, читай – в хирурги. Долгое время был лидером в лёгочной хирургии, особенно в туберкулёзе".Маленький крымский город стал в некотором роде профессиональной колыбелью хирурга.Впоследствии из Старого Крыма Амосов забирал в Киев лучшие кадры, давая крымчанам возможность успешной медицинской карьеры:"Он был человек очень дружелюбный, доброжелательный. Предлагал представлявшим для него интерес кадрам переехать, создавал все условия для того, чтобы каким-то образом их обустроить в Киеве. Но у него был жесточайший отбор. В своей маленькой записной книжечке Амосов вел записи на каждого. И если где-то кто-то что-то недоработал, он делал пометки напротив фамилии. Если наберется 12 баллов - до свидания. И никакие трудовые инспекции не могли вмешаться и изменить его решение", - делится Виктор Шестаков.Кардиолог Бокерия опроверг пользу красного вина >>Если в обычной жизни Амосов был очень приветливым, корректным, скромным человеком, то ошибок, ленности, нерадивости в профессии не допускал – всех измерял по себе.Операционная сестра Амосова Александра Егорова вспоминает, что знаменитый кардиохирург был прямолинейным и конкретным:Амосов на операциях так переживал за пациента, что терял килограммы веса, горевал, если не мог спасти больного, негодовал от профнепригодности некоторых "врачей". Порой спал в ординаторской на матрасике и, чтобы уснуть, пил снотворное с коньяком. И много-много курил.Несмотря на то, что очередь на консультацию и на хирургический стол к Амосову исчислялась сотнями фамилий, а среди них были не последние люди, никаких подарков и благодарностей от больных он решительно не принимал."У него даже в отделении висело объявление, написанное его рукой. Смысл таков: ничего не надо кроме цветов персоналу. Иногда подарки от особо надоедливых дарителей улетали прямо в окно", - вспоминают коллеги Амосова.Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем >>Единственное, что однажды принял - анонимную посылку с салом."К сожалению, сами пациенты активно подавляют милосердие у медиков. Когда человек делает доброе дело, он хочет за него награды. Он даже не осознает этого, но хочет. Не денег, не подарков, но просто выражения каких-то ответных чувств. Они подкрепляют его условные рефлексы сострадания. а ведь нельзя сказать, что больные балуют нас этим". – Н. Амосов.Целый город пациентовАскеза Амосова распространялась не только на подарки. До сих пор множество людей пользуются "Теорией тысячи движений", придуманной им для поддержания физической формы. Амосов недолго ездил на своем "Москвиче", на котором приезжал в Крым. Продал машину и ходил пешком. Лишние вещи его тяготили, он мало ел и много двигался, занимался силовыми тренировками и йогой: "Хирург должен быть выносливым и тощим".Крымчане смогут лечиться в московском центре кардиохирургии >>Такой же аскезы он придерживался, став депутатом Верховного Совета СССР и народным депутатом СССР. Но эти высокие должности его утомляли. Он знал себе цену, но стеснялся быть знаменитым. И, несмотря на это, его признали на Украине человеком века.Академик Амосов перестал оперировать в 79 лет - в 1992 году. Если собрать всех пациентов Николая Амосова вместе, то получится население небольшого города – как раз такого, как Старый Крым сейчас.В Старом Крыму есть бюст Амосова, улица его имени. А вот крошечный саманный крымский домишко, где останавливался еще молодой хирург у своей любимой тети Кати, уже практически уничтожен. Сейчас на его месте красуется обычный продуктовый магазин.Семь мыслей академика:- Только наука изменит мир. Наука в широком смысле: и как расщеплять атом, и как воспитывать детей.- Хирургия была моим страданием и счастьем.- Человек – это машина. Просто очень сложная.- Экспериментировать можно на себе и своих, чужих – лечить по прописям.- Операционная сестра – самый близкий человек для хирурга.- Чем меньше организм получает пищи, тем совершеннее его обмен веществ.- Не помню никого, кого спас, а всех, кого зарезал, помню.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе попасть к врачу в поликлинике станет сложнее>>Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе>>Свиной грипп в Крыму: нужны ли вакцинация и маски>>

