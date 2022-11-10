https://crimea.ria.ru/20221110/voenvrachi-prooperirovali-boytsa-s-nerazorvavshimsya-boepripasom-pod-serdtsem-1125306585.html

Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем

Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем

Военные врачи провели уникальную операцию в одной из больниц Белгородской области, во время которой им пришлось надеть бронежилеты. Хирурги успешно... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T10:17

2022-11-10T10:17

2022-11-10T10:17

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

происшествия

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Военные врачи провели уникальную операцию в одной из больниц Белгородской области, во время которой им пришлось надеть бронежилеты. Хирурги успешно прооперировали военного с неразорвавшимся боеприпасом в груди, сообщило Минобороны.Военные хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны Российской Федерации имени П. В. Мандрыка при обследовании поняли, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, вблизи сердца.По словам раненого, он даже не понял, что случилось. Во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял, продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, происшествия, здравоохранение в россии