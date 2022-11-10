https://crimea.ria.ru/20221110/voenvrachi-prooperirovali-boytsa-s-nerazorvavshimsya-boepripasom-pod-serdtsem-1125306585.html
Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем
Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем
Военные врачи провели уникальную операцию в одной из больниц Белгородской области, во время которой им пришлось надеть бронежилеты. Хирурги успешно... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T10:17
2022-11-10T10:17
2022-11-10T10:17
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
происшествия
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Военные врачи провели уникальную операцию в одной из больниц Белгородской области, во время которой им пришлось надеть бронежилеты. Хирурги успешно прооперировали военного с неразорвавшимся боеприпасом в груди, сообщило Минобороны.Военные хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны Российской Федерации имени П. В. Мандрыка при обследовании поняли, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, вблизи сердца.По словам раненого, он даже не понял, что случилось. Во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял, продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, происшествия, здравоохранение в россии
Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем
Хирурги в бронежилетах прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом в груди
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Военные врачи провели уникальную операцию в одной из больниц Белгородской области, во время которой им пришлось надеть бронежилеты. Хирурги успешно прооперировали военного с неразорвавшимся боеприпасом в груди, сообщило Минобороны.
Военные хирурги из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны Российской Федерации имени П. В. Мандрыка при обследовании поняли, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, вблизи сердца.
"Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству", — сообщили РИА Новости в Минобороны.
По словам раненого, он даже не понял, что случилось. Во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял, продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.