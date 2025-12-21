Рейтинг@Mail.ru
Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
Российские и крымские школьники готовятся к предстоящей сдаче экзаменов. В процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, происходящей уже сейчас, нарастает нервное... РИА Новости Крым, 21.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские и крымские школьники готовятся к предстоящей сдаче экзаменов. В процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, происходящей уже сейчас, нарастает нервное напряжение у учеников, их родителей и учителей. Как грамотно помочь своему ребенку в такой период и не допустить у него нервного срыва, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Владислава Ушакова.По мнению психолога, у подростка должно быть время для "ничего не делания". Надо построить структуру дня таким образом, чтобы хотя бы час подросток мог посвятить время самому себе, мог отдохнуть, переключиться от напряжения, советует эксперт.Но многие родители, говорит она, именно это свободное время ребенка "забивают" кружками и репетиторами. У детей физически нет времени выдохнуть, расслабиться, что отрицательно влияет на нервную систему.Также, добавляет психолог, очень часто родители не осознают, с какой интонацией либо с каким посылом они требуют от ребенка подготовки к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ.Родитель может дать подростку и другую важную поддержку, уверена она, – помочь выстроить структуру дня, найти хорошего репетитора, время от времени выезжать с ним на природу, на прогулки, организовывать занятия спортом.Крайне важно в период подготовки ребенка к экзаменам и родителям, и учителям не создавать ажитацию вокруг данного процесса."Ажитация – это просто эмоциональный взрыв, бум, где много хаотичных действий, которые ни к чему не приводят. И когда создается ажитация вокруг ученика, то, к сожалению, подростки потом плохо сдают ЕГЭ. Поэтому очень важно всем успокоиться, разделить ответственность, что может сделать учитель, что может сделать ученик, что может сделать семья, и работать постепенно в своем ритме", – подытожила специалист.
Новости
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские и крымские школьники готовятся к предстоящей сдаче экзаменов. В процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, происходящей уже сейчас, нарастает нервное напряжение у учеников, их родителей и учителей. Как грамотно помочь своему ребенку в такой период и не допустить у него нервного срыва, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Владислава Ушакова.
"Напряжение все равно будет появляться и нарастать, особенно если у подростка есть такой "драйвер", как быть совершенным, что ему обязательно нужно на отлично закончить школу. Это будет создавать дополнительное внутреннее напряжение", – объяснила специалист.
По мнению психолога, у подростка должно быть время для "ничего не делания". Надо построить структуру дня таким образом, чтобы хотя бы час подросток мог посвятить время самому себе, мог отдохнуть, переключиться от напряжения, советует эксперт.
Но многие родители, говорит она, именно это свободное время ребенка "забивают" кружками и репетиторами. У детей физически нет времени выдохнуть, расслабиться, что отрицательно влияет на нервную систему.
Также, добавляет психолог, очень часто родители не осознают, с какой интонацией либо с каким посылом они требуют от ребенка подготовки к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ.
"Здесь важно, чтобы родитель сохранял на уровне эмоций любовь и близость к ребенку. Говорил ему – я тебя люблю, несмотря ни на что, неважно – знаешь ты хорошо, знаешь ты плохо, я все равно тебя буду любить одинаково", – подчеркивает эксперт.
Родитель может дать подростку и другую важную поддержку, уверена она, – помочь выстроить структуру дня, найти хорошего репетитора, время от времени выезжать с ним на природу, на прогулки, организовывать занятия спортом.
Крайне важно в период подготовки ребенка к экзаменам и родителям, и учителям не создавать ажитацию вокруг данного процесса.
"Ажитация – это просто эмоциональный взрыв, бум, где много хаотичных действий, которые ни к чему не приводят. И когда создается ажитация вокруг ученика, то, к сожалению, подростки потом плохо сдают ЕГЭ. Поэтому очень важно всем успокоиться, разделить ответственность, что может сделать учитель, что может сделать ученик, что может сделать семья, и работать постепенно в своем ритме", – подытожила специалист.
