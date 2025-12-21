https://crimea.ria.ru/20251221/ne-peregnut-palku-kak-pomoch-rebenku-v-period-podgotovki-k-ege-1151714672.html

Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские и крымские школьники готовятся к предстоящей сдаче экзаменов. В процессе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, происходящей уже сейчас, нарастает нервное напряжение у учеников, их родителей и учителей. Как грамотно помочь своему ребенку в такой период и не допустить у него нервного срыва, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Владислава Ушакова.По мнению психолога, у подростка должно быть время для "ничего не делания". Надо построить структуру дня таким образом, чтобы хотя бы час подросток мог посвятить время самому себе, мог отдохнуть, переключиться от напряжения, советует эксперт.Но многие родители, говорит она, именно это свободное время ребенка "забивают" кружками и репетиторами. У детей физически нет времени выдохнуть, расслабиться, что отрицательно влияет на нервную систему.Также, добавляет психолог, очень часто родители не осознают, с какой интонацией либо с каким посылом они требуют от ребенка подготовки к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ.Родитель может дать подростку и другую важную поддержку, уверена она, – помочь выстроить структуру дня, найти хорошего репетитора, время от времени выезжать с ним на природу, на прогулки, организовывать занятия спортом.Крайне важно в период подготовки ребенка к экзаменам и родителям, и учителям не создавать ажитацию вокруг данного процесса."Ажитация – это просто эмоциональный взрыв, бум, где много хаотичных действий, которые ни к чему не приводят. И когда создается ажитация вокруг ученика, то, к сожалению, подростки потом плохо сдают ЕГЭ. Поэтому очень важно всем успокоиться, разделить ответственность, что может сделать учитель, что может сделать ученик, что может сделать семья, и работать постепенно в своем ритме", – подытожила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

