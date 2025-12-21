Рейтинг@Mail.ru
Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах
Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах
В преддверии Нового года МВД Крыма напомнило о том, что в регионе действует запрет на использование пиротехники. Мера введена в сентябре 2022 года. Исключения... РИА Новости Крым, 21.12.2025
мвд по республике крым, крым, безопасность, пиротехника, новый год в крыму, новый год 2026, штрафы
Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах

Запуск фейерверков в Крыму может обернуться штрафом до миллиона рублей

15:46 21.12.2025 (обновлено: 17:40 21.12.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФейерверк. Архивное фото
Фейерверк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года МВД Крыма напомнило о том, что в регионе действует запрет на использование пиротехники. Мера введена в сентябре 2022 года. Исключения составляют изделия первого класса опасности: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
"Таким образом, запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен", – подчеркнули в полиции.
И напомнили, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч, для ИП – от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
В случае если действия или бездействие повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, штрафы для граждан составляют от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, за нарушение тишины и покоя в период с 23:00 до 07:00 также предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц – от 1 до 1,5 тысяч, для юридических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей.

"МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", – подытожили в полиции.

МВД по Республике КрымКрымБезопасностьПиротехникаНовый год в КрымуНовый год 2026Штрафы
 
