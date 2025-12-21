https://crimea.ria.ru/20251221/nikakikh-petard-i-feyerverkov-v-mvd-kryma-napomnili-o-zaprete-i-shtrafakh-1151858335.html
Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах
В преддверии Нового года МВД Крыма напомнило о том, что в регионе действует запрет на использование пиротехники. Мера введена в сентябре 2022 года. Исключения... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T15:46
мвд по республике крым
крым
безопасность
пиротехника
новый год в крыму
новый год 2026
штрафы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Запуск фейерверков в Крыму может обернуться штрафом до миллиона рублей
15:46 21.12.2025 (обновлено: 17:40 21.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года МВД Крыма напомнило о том, что в регионе действует запрет на использование пиротехники. Мера введена в сентябре 2022 года. Исключения составляют изделия первого класса опасности: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
"Таким образом, запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен", – подчеркнули в полиции.
И напомнили, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч, для ИП – от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
В случае если действия или бездействие повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, штрафы для граждан составляют от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч или дисквалификация на срок от одного до трех лет, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, за нарушение тишины и покоя в период с 23:00 до 07:00 также предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц – от 1 до 1,5 тысяч, для юридических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей.
"МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", – подытожили в полиции.
