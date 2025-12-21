https://crimea.ria.ru/20251221/morskoy-transport-vozobnovil-rabotu-v-sevastopole-1151856790.html
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T10:10
2025-12-21T10:10
2025-12-21T10:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Рейд был перекрыт ранее во воскресенье из-за тумана.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
10:10 21.12.2025 (обновлено: 10:12 21.12.2025)