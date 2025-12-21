https://crimea.ria.ru/20251221/morskoy-transport-vozobnovil-rabotu-v-sevastopole-1151856790.html

Морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.12.2025

Морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T10:10

2025-12-21T10:10

2025-12-21T10:12

морской транспорт

новости севастополя

севастополь

департамент транспорта севастополя

паромы и катера в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b311665866b2bc534602150e59221fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Рейд был перекрыт ранее во воскресенье из-за тумана.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, новости севастополя, севастополь, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе