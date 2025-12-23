Рейтинг@Mail.ru
Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251223/ubiystvo-materi-v-pyanom-ugare-v-krymu-delo-ushlo-v-sud-1151921407.html
Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд
Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд
Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в убийстве своей пожилой матери. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в убийстве своей пожилой матери. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Инцидент произошел в сентябре 2025 года. По данным надзорного ведомства, в день убийства обвиняемый находился дома в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с пожилой матерью. В пылу конфликта он несколько раз ударил женщину, а потом задушил.Крымчанин был задержан сотрудниками полиции, он признал вину. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, уточнили в прокуратуре.Также во вторник стало известно, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата. Юноша нанес множественные удары женщине, от полученных ран она скончалась на месте. После подозреваемый позвал в дом гуляющего неподалеку брата и атаковал его, но ребенку удалось выжить.
крым, симферопольский район, убийство, прокуратура республики крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма
Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд

Крымчанин обвиняется в убийстве пожилой матери в пьяной ссоре

17:00 23.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в убийстве своей пожилой матери. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Инцидент произошел в сентябре 2025 года. По данным надзорного ведомства, в день убийства обвиняемый находился дома в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с пожилой матерью. В пылу конфликта он несколько раз ударил женщину, а потом задушил.
Крымчанин был задержан сотрудниками полиции, он признал вину. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, уточнили в прокуратуре.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавили в сообщении.
Также во вторник стало известно, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата. Юноша нанес множественные удары женщине, от полученных ран она скончалась на месте. После подозреваемый позвал в дом гуляющего неподалеку брата и атаковал его, но ребенку удалось выжить.
