Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд

Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в убийстве своей пожилой матери. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма обвиняется в убийстве своей пожилой матери. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Инцидент произошел в сентябре 2025 года. По данным надзорного ведомства, в день убийства обвиняемый находился дома в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с пожилой матерью. В пылу конфликта он несколько раз ударил женщину, а потом задушил.Крымчанин был задержан сотрудниками полиции, он признал вину. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, уточнили в прокуратуре.Также во вторник стало известно, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата. Юноша нанес множественные удары женщине, от полученных ран она скончалась на месте. После подозреваемый позвал в дом гуляющего неподалеку брата и атаковал его, но ребенку удалось выжить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенкаУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоСотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег

