За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров
Такую статистику перевозчик подвел в честь 6-летия со дня запуска первого поезда "Таврия" в Крым. Праздник прошел на Московском вокзале Санкт-Петербурга."Из Петербурга в Севастополь сегодня отправилась легендарная "семерка" – поезд № 007/008. Это первый поезд в новой истории России, который 23 декабря 2019 года вышел из северной столицы на полуостров и затем первым прошел через Крымский мост, соединив материковую часть России с Крымским полуостровом", – напомнили в транспортной компании.В пресс-службе отметили, что этот рейс из Санкт-Петербурга в Севастополь вдвойне праздничный: его вагоны украшены новогодними гирляндами, изображениями и наклейками в честь приближающегося Нового года.Кроме того, во вторник на перроне Московского вокзала поезд впервые провожал Таврибара – народный проводник и талисман поездов "Таврия", а пассажирам праздничной "семерки" также вручили памятные сувениры.Ранее сообщалось, что четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул.Кроме того, стало известно, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах "Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.
За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров
Поезда "Таврия" за 6 лет перевезли больше 23 миллионов пассажиров в Крым и обратно
19:14 23.12.2025 (обновлено: 19:16 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" за шесть лет перевезли больше 23 миллионов пассажиров в Крым и из Крыма. Об этом на празднике в честь 6-летия после запуска сообщения Крыма с Санкт-Петербургом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"За 6 лет поезда "Таврия" перевезли 23 миллиона 600 тысяч человек", – сказано в сообщении.
Такую статистику перевозчик подвел в честь 6-летия со дня запуска первого поезда "Таврия" в Крым. Праздник прошел на Московском вокзале Санкт-Петербурга.
"Из Петербурга в Севастополь сегодня отправилась легендарная "семерка" – поезд № 007/008. Это первый поезд в новой истории России, который 23 декабря 2019 года вышел из северной столицы на полуостров и затем первым прошел через Крымский мост, соединив материковую часть России с Крымским полуостровом", – напомнили в транспортной компании.
В пресс-службе отметили, что этот рейс из Санкт-Петербурга в Севастополь вдвойне праздничный: его вагоны украшены новогодними гирляндами, изображениями и наклейками в честь приближающегося Нового года.
Кроме того, во вторник на перроне Московского вокзала поезд впервые провожал Таврибара – народный проводник и талисман поездов "Таврия", а пассажирам праздничной "семерки" также вручили памятные сувениры.
Ранее сообщалось, что четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны
в канун Нового года и во время новогодних каникул.
Кроме того, стало известно, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах
"Таврия", следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.
