Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками

Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками

2025-12-23T20:21

новый год в крыму

новый год

крым

евпатория

новый год 2026

новости крыма

трамвай

администрация евпатории

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151902670_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73545dece8cd1b815e2c82c353f6845d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. К праздникам городской электротранспорт Евпатории оформили в новогоднем стиле. Вагоны украсили мишурой, снежинками, гирляндами и елочными шарами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники.Вместе с тем, губернатор Севастополя пообещал новогодние сюрпризы на главной площади города. Также новые праздничные украшения появились и в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулыКак выбрать гостиницу в Крыму на Новый годПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины

крым

евпатория

2025

Новости

