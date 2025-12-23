Рейтинг@Mail.ru
Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/evpatoriyskie-voditeli-tramvaev-stali-snegurochkami-1151903514.html
Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками
Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками
К праздникам городской электротранспорт Евпатории оформили в новогоднем стиле. Вагоны украсили мишурой, снежинками, гирляндами и елочными шарами. Об этом... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T20:21
2025-12-23T20:21
новый год в крыму
новый год
крым
евпатория
новый год 2026
новости крыма
трамвай
администрация евпатории
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151902670_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73545dece8cd1b815e2c82c353f6845d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. К праздникам городской электротранспорт Евпатории оформили в новогоднем стиле. Вагоны украсили мишурой, снежинками, гирляндами и елочными шарами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники.Вместе с тем, губернатор Севастополя пообещал новогодние сюрпризы на главной площади города. Также новые праздничные украшения появились и в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулыКак выбрать гостиницу в Крыму на Новый годПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
https://crimea.ria.ru/20251223/bronirovanie-oteley-v-krymu-na-novyy-god-dostiglo-55--aksenov-1151903343.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151902670_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7d7233a02b43243a9918c0b205cd31e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год в крыму, новый год, крым, евпатория, новый год 2026, новости крыма, трамвай, администрация евпатории
Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками

В Евпатории водители трамваев облачились в костюмы Снегурочек

20:21 23.12.2025
 
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияВ Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. К праздникам городской электротранспорт Евпатории оформили в новогоднем стиле. Вагоны украсили мишурой, снежинками, гирляндами и елочными шарами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"А чтобы создать жителям и гостям города праздничное настроение, водители облачились в костюмы Снегурочек", – рассказали в городской администрации.

© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияВ Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
1 из 3
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияВ Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
2 из 3
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
© Официальная страница муниципального образования городской округ ЕвпаторияВ Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
3 из 3
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
1 из 3
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
2 из 3
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
3 из 3
В Евпатории водители трамваев преобразились в Снегурочек
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники.
Вместе с тем, губернатор Севастополя пообещал новогодние сюрпризы на главной площади города. Также новые праздничные украшения появились и в Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
Как выбрать гостиницу в Крыму на Новый год
Почему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причины
Новогодняя Ялта - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
10:27Радио "Спутник в Крыму"
Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55%
 
Новый год в КрымуНовый годКрымЕвпаторияНовый год 2026Новости КрымаТрамвайАдминистрация Евпатории
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Новый удар ВСУ по Белгородской области – погиб мужчина и ранен ребенок
21:46В Севастополе продавали несуществующие квартиры
21:38На Украине заработал реестр избирателей
21:13Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
20:51Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России
20:21Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками
20:08Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО
19:49Генштаб Украины признал потерю Северска
19:38МИД России назначил нового посла по особым поручениям
19:27Ждал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейца
19:14За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров
19:00Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области
18:55Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине
18:21Упавший в Эстонии дрон оказался украинским
18:07В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника"
17:57Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
17:39В Москве рабочий погиб при падении строительного крана
17:26"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
17:19В Феодосии вечером будет громко - в чем причина
17:10Доверие как драйвер развития: стратегия "Миранды" и философия роста
Лента новостейМолния