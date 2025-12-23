Евпаторийские водители трамваев стали Снегурочками
В Евпатории водители трамваев облачились в костюмы Снегурочек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. К праздникам городской электротранспорт Евпатории оформили в новогоднем стиле. Вагоны украсили мишурой, снежинками, гирляндами и елочными шарами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"А чтобы создать жителям и гостям города праздничное настроение, водители облачились в костюмы Снегурочек", – рассказали в городской администрации.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники.
