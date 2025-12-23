https://crimea.ria.ru/20251223/aksenov-prizval-krymchan-vstretit-novyy-god-skromno-i-bez-feyerverkov-1151902062.html
Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков
Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T10:07
2025-12-23T10:07
2025-12-23T10:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".Глава республики также призвал жителей и гостей Крыма отказаться от использования фейерверков и салютов, поскольку в условиях продолжающейся СВО шум и световые вспышки от праздничной пиротехники будет серьезно нарушать спокойствие граждан.Рекомендация сдержано и скромно праздновать Новый год касается и всех чиновников, добавил Аксенов."Нормативных актов, запрещающих это (корпоративы – ред.), не будет никаких издаваться, но с точки зрения норм морали и этики надо воздержаться от бурного празднования", - подчеркнул он.
10:07 23.12.2025 (обновлено: 10:08 23.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым.
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"Никаких глобальных ограничений не будет с точки зрения органов государственной власти. Все ограничения должны быть морального характера. Все должны помнить, что ребята на фронте выполняют боевые задачи. К сожалению, есть потери. Считаю, что каждый с точки зрения норм морали и этики должен все-таки воздерживаться от каких-то бурных празднований", - сказал Аксенов.
Глава республики также призвал жителей и гостей Крыма отказаться от использования фейерверков и салютов, поскольку в условиях продолжающейся СВО шум и световые вспышки от праздничной пиротехники будет серьезно нарушать спокойствие граждан.
Рекомендация сдержано и скромно праздновать Новый год касается и всех чиновников, добавил Аксенов.
"Нормативных актов, запрещающих это (корпоративы – ред.), не будет никаких издаваться, но с точки зрения норм морали и этики надо воздержаться от бурного празднования", - подчеркнул он.
