Рейтинг@Mail.ru
Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251223/aksenov-prizval-krymchan-vstretit-novyy-god-skromno-i-bez-feyerverkov-1151902062.html
Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков
Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков
Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T10:07
2025-12-23T10:08
радио "спутник в крыму"
сергей аксенов
новый год
новый год в крыму
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143048051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55f3378904220bbf1538b938d8abb7bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".Глава республики также призвал жителей и гостей Крыма отказаться от использования фейерверков и салютов, поскольку в условиях продолжающейся СВО шум и световые вспышки от праздничной пиротехники будет серьезно нарушать спокойствие граждан.Рекомендация сдержано и скромно праздновать Новый год касается и всех чиновников, добавил Аксенов."Нормативных актов, запрещающих это (корпоративы – ред.), не будет никаких издаваться, но с точки зрения норм морали и этики надо воздержаться от бурного празднования", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143048051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec654c89e062b377adb0bd1729c09d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новый год, новый год в крыму, крым, новости крыма, общество
Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков

Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и отказаться от запуска салютов

10:07 23.12.2025 (обновлено: 10:08 23.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогоднее украшение
Новогоднее украшение - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Никаких глобальных ограничений не будет с точки зрения органов государственной власти. Все ограничения должны быть морального характера. Все должны помнить, что ребята на фронте выполняют боевые задачи. К сожалению, есть потери. Считаю, что каждый с точки зрения норм морали и этики должен все-таки воздерживаться от каких-то бурных празднований", - сказал Аксенов.
Глава республики также призвал жителей и гостей Крыма отказаться от использования фейерверков и салютов, поскольку в условиях продолжающейся СВО шум и световые вспышки от праздничной пиротехники будет серьезно нарушать спокойствие граждан.
Рекомендация сдержано и скромно праздновать Новый год касается и всех чиновников, добавил Аксенов.
"Нормативных актов, запрещающих это (корпоративы – ред.), не будет никаких издаваться, но с точки зрения норм морали и этики надо воздержаться от бурного празднования", - подчеркнул он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"Сергей АксеновНовый годНовый год в КрымуКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:27Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – Аксенов
10:18В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
10:07Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков
09:57Польша по тревоге подняла в воздух самолеты и привела в готовность ПВО
09:47От старинных дач до охоты на пчел: что подготовили в Крыму для туристов
09:28Сообщения в мессенджерах об угрозе взрывов – что делать
09:18От обстрелов ВСУ погибли 20 мирных россиян
09:09Мощный удар по Украине: аварийные отключения света идут в ряде областей
08:42В Севастополе остановили катера и паромы
08:38Праздничный день 1 января – история Нового года
08:11Крым выбирают для путешествий с домашними питомцами
07:55Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди
07:27ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России
07:12В Ставропольском крае после атаки беспилотников горит промзона
06:41В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине
06:02Засушливый период: итоги-2025 и планы предприятия "Вода Крыма"
00:01Холодает все сильнее: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 декабря
23:50В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:3312 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния