Аксенов призвал крымчан встретить Новый год скромно и без фейерверков

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал жителям и гостям региона воздержаться от бурного и пафосного празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции, а также отказаться от использования фейерверков и другой пиротехники. Об этом он заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".Глава республики также призвал жителей и гостей Крыма отказаться от использования фейерверков и салютов, поскольку в условиях продолжающейся СВО шум и световые вспышки от праздничной пиротехники будет серьезно нарушать спокойствие граждан.Рекомендация сдержано и скромно праздновать Новый год касается и всех чиновников, добавил Аксенов."Нормативных актов, запрещающих это (корпоративы – ред.), не будет никаких издаваться, но с точки зрения норм морали и этики надо воздержаться от бурного празднования", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

