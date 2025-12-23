Рейтинг@Mail.ru
Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет - РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251223/kogda-v-krymu-perestanut-otklyuchat-mobilnyy-internet-1151904249.html
Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет
Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет
Ограничения работы мобильного интернета в Крыму будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции. Об этом заявил глава республики... РИА Новости Крым, 23.12.2025
сергей аксенов
новости крыма
крым
мобильная связь
интернет
отключение мобильного интернета
интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ограничения работы мобильного интернета в Крыму будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов призвал крымчан и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации и по возможности адаптироваться к этим ограничениям. По его словам, отключения мобильного интернета в Крыму оправданы.Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.
Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет

Ограничения мобильного интернета в Крыму будут действовать до конца СВО – Аксенов

11:02 23.12.2025 (обновлено: 12:13 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ограничения работы мобильного интернета в Крыму будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"К сожалению, во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью... Интернет сегодня может служить как добрым, так и плохим целям, поэтому противник зачастую эти вещи использует. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут", – сказал руководитель региона.
Аксенов призвал крымчан и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации и по возможности адаптироваться к этим ограничениям. По его словам, отключения мобильного интернета в Крыму оправданы.
"Понятно, что застраховаться от всех возможных вариантов, наверное, невозможно никогда. Но данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность в Крыму", – добавил глава республики.
Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.
