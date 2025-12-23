Когда в Крыму перестанут отключать мобильный интернет

https://crimea.ria.ru/20251223/kogda-v-krymu-perestanut-otklyuchat-mobilnyy-internet-1151904249.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ограничения работы мобильного интернета в Крыму будут периодически осуществляться вплоть до конца специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов призвал крымчан и гостей полуострова с пониманием отнестись к этой ситуации и по возможности адаптироваться к этим ограничениям. По его словам, отключения мобильного интернета в Крыму оправданы.Ранее Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников

