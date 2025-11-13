30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС
ФАС обязала МТС до 16 января вернуть 30 миллионам абонентам прежние тарифы на связь
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала оператора мобильной связи МТС до 16 января 2026 года предложить абонентам, которые в апреле-мае прошлого года столкнулись с повышением тарифов, вернуть их на прежний уровень. Об этом сообщили в профильном ведомстве.
ФАС России ранее признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции. Весной прошлого года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.
"Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семи альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них – приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг", - говорится в сообщении.
Кроме того, оператор мобильной связи должен перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 миллионов рублей, добавили в ФАС.
Также в рамках исполнения предписания компания обязана проинвестировать 2,4 млрд рублей в развитие сетей связи в селах, где проживает меньше тысячи человек, что поспособствует повышению доступности услуг связи и интернета, а также расширит зоны покрытия. Перечень населенных пунктов определит Минцифры России, уточнили в пресс-службе.
В феврале арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Оператор пытался оспорить решение ФАС, но суд поддержал позицию ведомства.
В конце августа 2024-го года ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.
