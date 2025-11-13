https://crimea.ria.ru/20251113/30-millionov-abonentov-smogut-vernut-tarify-na-mobilnuyu-svyaz-mts-1150880302.html

30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС

30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС - РИА Новости Крым, 13.11.2025

30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала оператора мобильной связи МТС до 16 января 2026 года предложить абонентам, которые в апреле-мае прошлого года...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала оператора мобильной связи МТС до 16 января 2026 года предложить абонентам, которые в апреле-мае прошлого года столкнулись с повышением тарифов, вернуть их на прежний уровень. Об этом сообщили в профильном ведомстве.ФАС России ранее признала МТС нарушителем закона о защите конкуренции. Весной прошлого года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.Кроме того, оператор мобильной связи должен перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 миллионов рублей, добавили в ФАС.Также в рамках исполнения предписания компания обязана проинвестировать 2,4 млрд рублей в развитие сетей связи в селах, где проживает меньше тысячи человек, что поспособствует повышению доступности услуг связи и интернета, а также расширит зоны покрытия. Перечень населенных пунктов определит Минцифры России, уточнили в пресс-службе.В феврале арбитражный суд Москвы обязал оператора связи МТС прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму и Севастополе. Оператор пытался оспорить решение ФАС, но суд поддержал позицию ведомства.В конце августа 2024-го года ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связиФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связиВ России появятся детские SIM-карты

