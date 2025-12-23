https://crimea.ria.ru/20251223/kazakhstan-gotov-stat-ploschadkoy-dlya-peregovorov-po-ukraine-1151924433.html
Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине
Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине
Казахстан может стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и США. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T18:55
2025-12-23T18:55
2025-12-23T18:55
казахстан
касым-жомарт токаев
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/21/98/219800_0:173:3000:1861_1920x0_80_0_0_48ae46b170b2985e0addfb89b6b50516.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Казахстан может стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и США. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Америки Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.Кроме того, президент Казахстана предложил американскому лидеру совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим.В свою очередь Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева на саммит G20 в Майами.Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел ряд двухсторонних встреч с лидерами стран, прибывших для участия в заседании Высшего Евразийского совета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – ТокаевЧто стоит за согласием Украины отказаться от ДонбассаПереговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса
казахстан
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/21/98/219800_136:0:2719:1937_1920x0_80_0_0_96faf9ba315cd1da60be9b654849c067.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, касым-жомарт токаев, сша, дональд трамп
Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине
Токаев предложил Трампу провести переговоры по Украине в Казахстане