Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине

Токаев предложил Трампу провести переговоры по Украине в Казахстане

18:55 23.12.2025
 
На Центральной площади Астаны
На Центральной площади Астаны
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Казахстан может стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и США. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Америки Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.

"Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли", – сказал он.

Кроме того, президент Казахстана предложил американскому лидеру совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим.
В свою очередь Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева на саммит G20 в Майами.
"В следующем году США будут принимать саммит G20, и мы направим приглашения обоим этим лидерам присоединиться к нам в качестве гостей на этом очень важном мероприятии, которое состоится в Майами!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел ряд двухсторонних встреч с лидерами стран, прибывших для участия в заседании Высшего Евразийского совета.
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, США, Дональд Трамп
 
