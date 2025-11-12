https://crimea.ria.ru/20251112/putina-vosprinimayut-v-mire-kak-zaschitnika-interesov-rossii--tokaev-1150850408.html

Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев

2025-11-12T17:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят символ защиты России и ее народа. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве.Токаев также поблагодарил Путина за его личный вклад в укрепление отношений РФ и Казахстана. И добавил, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развивается на пользу народам двух стран.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между народами двух стран, отметил Токаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

