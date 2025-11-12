Рейтинг@Mail.ru
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят символ защиты России и ее народа. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят символ защиты России и ее народа. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве.Токаев также поблагодарил Путина за его личный вклад в укрепление отношений РФ и Казахстана. И добавил, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развивается на пользу народам двух стран.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между народами двух стран, отметил Токаев.
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев

Путина воспринимают в мире как символ защиты интересов России и ее народа – Токаев

17:33 12.11.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Переговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят символ защиты России и ее народа. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве.
"Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире", - сказал Токаев.
Токаев также поблагодарил Путина за его личный вклад в укрепление отношений РФ и Казахстана. И добавил, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развивается на пользу народам двух стран.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между народами двух стран, отметил Токаев.
