https://crimea.ria.ru/20251112/putina-vosprinimayut-v-mire-kak-zaschitnika-interesov-rossii--tokaev-1150850408.html
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят символ защиты России и ее народа. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T17:33
2025-11-12T17:33
2025-11-12T17:33
владимир путин (политик)
россия
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150850000_0:170:3060:1891_1920x0_80_0_0_991a56cdd7144e6773b367d103497fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят символ защиты России и ее народа. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве.Токаев также поблагодарил Путина за его личный вклад в укрепление отношений РФ и Казахстана. И добавил, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развивается на пользу народам двух стран.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между народами двух стран, отметил Токаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
казахстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150850000_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_d6265505ee6891ba3b61f690f808354b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире, политика, внешняя политика, новости
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
Путина воспринимают в мире как символ защиты интересов России и ее народа – Токаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят символ защиты России и ее народа. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве.
"Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире", - сказал Токаев.
Токаев также поблагодарил Путина за его личный вклад в укрепление отношений РФ и Казахстана. И добавил, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развивается на пользу народам двух стран.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры
на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию
о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между народами двух стран, отметил Токаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.