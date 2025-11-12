Путин: Россия и Казахстан – ближайшие партнеры и союзники

https://crimea.ria.ru/20251112/putin-rossiya-i-kazakhstan--blizhayshie-partnery-i-soyuzniki-1150843866.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Отношения России и Казахстана развиваются поступательно, страны являются ближайшими партнерами, друзьями и союзниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым в Москве.Он отметил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает первое место по инвестициям. Так, в прошлом году торговый оборот составил свыше 27 миллиардов долларов. За девять месяцев текущего года он составил уже 20 миллиардов. Что касается инвестиций, то они тоже измеряются миллиардами долларов, указал российский лидер.Президент РФ добавил, что что практически все расчеты в торговле между двумя странами происходят в национальных валютах, что создает условия стабильности для участников экономической деятельности."Мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать", – подчеркнул Путин.Токаев в свою очередь указал, что для казахстанской стороны государственный визит в Российскую Федерацию является "основным событием нынешнего года". Визиту предшествовала тщательная подготовка, в том числе консультации по линии министерств и ведомств.Он также заверил, что Астана констатирует отсутствие проблем в отношениях с Москвой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:58 12.11.2025 (обновлено: 15:00 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Отношения России и Казахстана развиваются поступательно, страны являются ближайшими партнерами, друзьями и союзниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым в Москве.
"У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами", – сказал Путин.
Он отметил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает первое место по инвестициям. Так, в прошлом году торговый оборот составил свыше 27 миллиардов долларов. За девять месяцев текущего года он составил уже 20 миллиардов. Что касается инвестиций, то они тоже измеряются миллиардами долларов, указал российский лидер.
Президент РФ добавил, что что практически все расчеты в торговле между двумя странами происходят в национальных валютах, что создает условия стабильности для участников экономической деятельности.
"Мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать", – подчеркнул Путин.
Токаев в свою очередь указал, что для казахстанской стороны государственный визит в Российскую Федерацию является "основным событием нынешнего года". Визиту предшествовала тщательная подготовка, в том числе консультации по линии министерств и ведомств.
"Стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами – это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. И мы со всей ответственностью подходим к нашим обязательствам в том, что касается подписанных документов", – подчеркнул президент Казахстана.
Он также заверил, что Астана констатирует отсутствие проблем в отношениях с Москвой.
