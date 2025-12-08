https://crimea.ria.ru/20251208/v-sevastopole-na-20-perevypolnili-plan-po-zakladke-novykh-vinogradnikov-1151483535.html
В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
В этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам градоначальника, закладка виноградников ведется с применением передовых агротехнологий. Например, в одном из хозяйств используется механизированная посадка под гидробур. Этот метод не только повышает приживаемость растений, но и ускоряет выход виноградника на полную продуктивность.Аграрии используют местные саженцы, которые хорошо адаптированы к севастопольскому климату и почве – Кокур, Шардоне Пино Нуар.Как отметил Развожаев, с 2014 года благодаря господдержке в Севастополе уже заложили 3,5 тысячи гектаров новых виноградников, собрали порядка 250 тысяч тонн винограда и обновили парк сельскохозяйственной техники.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов.Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ноябре этого года заявил, что Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. Так, с 2020 года площади под виноградники выросли на 14%.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
В Севастополе заложили 265 гектаров новых виноградников – на 20% больше плана
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Севастопольские аграрии в этом году заложили новые виноградники на площади в 264 гектара — на 20% больше, чем планировали. Это стало возможным благодаря государственной поддержке", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, закладка виноградников ведется с применением передовых агротехнологий. Например, в одном из хозяйств используется механизированная посадка под гидробур. Этот метод не только повышает приживаемость растений, но и ускоряет выход виноградника на полную продуктивность.
Аграрии используют местные саженцы, которые хорошо адаптированы к севастопольскому климату и почве – Кокур, Шардоне Пино Нуар.
Как отметил Развожаев, с 2014 года благодаря господдержке в Севастополе уже заложили 3,5 тысячи гектаров новых виноградников, собрали порядка 250 тысяч тонн винограда и обновили парк сельскохозяйственной техники.
"В этом году на развитие отрасли виноградарства и виноделия выделено почти 740 млн рублей, 98% из которых уже доведены до предприятий", - добавил он.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ноябре этого года заявил, что Россия показывает
высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. Так, с 2020 года площади под виноградники выросли на 14%.
