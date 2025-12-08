https://crimea.ria.ru/20251208/v-sevastopole-na-20-perevypolnili-plan-po-zakladke-novykh-vinogradnikov-1151483535.html

В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников

В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников - РИА Новости Крым, 08.12.2025

В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников

В этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T13:05

2025-12-08T13:05

2025-12-08T13:05

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

виноградники крыма

виноградники

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/08/1143172208_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6593aa3107848096954b522b88744c0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе заложено 264 гектара новых виноградников, что на 20% больше плановых показателей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам градоначальника, закладка виноградников ведется с применением передовых агротехнологий. Например, в одном из хозяйств используется механизированная посадка под гидробур. Этот метод не только повышает приживаемость растений, но и ускоряет выход виноградника на полную продуктивность.Аграрии используют местные саженцы, которые хорошо адаптированы к севастопольскому климату и почве – Кокур, Шардоне Пино Нуар.Как отметил Развожаев, с 2014 года благодаря господдержке в Севастополе уже заложили 3,5 тысячи гектаров новых виноградников, собрали порядка 250 тысяч тонн винограда и обновили парк сельскохозяйственной техники.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов.Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ноябре этого года заявил, что Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. Так, с 2020 года площади под виноградники выросли на 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасльВ РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных странВино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай виноград

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, виноградники крыма, виноградники, сельское хозяйство