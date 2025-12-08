Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины по статье "Геноцид". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины по статье "Геноцид". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В список попали 41 должностное лицо, в том числе экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк и другие.По данным прокуратуры, с апреля 2014 года по настоящее время фигуранты отдавали приказы подчиненным из рядов ВСУ и иных военных формирований применять различное вооружение против мирных жителей ДНР и ЛНР.И отметили, что данные действия подорвали экономику регионов и подавили ключевые элементы культуры, религии и традиций местных жителей.Из-за прекращения работы объектов промышленности, градообразующих предприятий в ДНР и ЛНР выросла безработица и упал уровень доходов. Больше 2,3 млн жителей вынуждены были покинуть родные дома. Всего с 2014 года и до момента воссоединения республик с Россией численность населения сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн в результате переселения, снижения рождаемости и увеличения смертности.Сотрудники сделало все возможное, чтобы найти обвиняемых и вернуть их в страну, но их реальное участие все равно пока невозможно. По делу уже проведены все следственные действия, которые можно выполнить без их присутствия.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Донецкой Народной Республики.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для КиеваПреступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - ЛавровПризыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде

В отношении Ермака и Умерова утвердили обвинение о геноциде населения ЛНР и ДНР

15:28 08.12.2025 (обновлено: 15:57 08.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства Украины по статье "Геноцид". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В список попали 41 должностное лицо, в том числе экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк и другие.
По данным прокуратуры, с апреля 2014 года по настоящее время фигуранты отдавали приказы подчиненным из рядов ВСУ и иных военных формирований применять различное вооружение против мирных жителей ДНР и ЛНР.

"В результате украинских карательных операций погибли почти 5 тыс. мирных жителей, пострадали более 18,5 тыс. человек, получили ранения свыше 13,5 тыс. человек, из которых 1275 – несовершеннолетние. Частично или полностью разрушены свыше 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тыс. жилых домов, 1565 образовательных и 847 медицинских организаций и учреждений, 1403 объекта социального назначения, производственных и торговых предприятия, не менее 11,4 тыс. объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, 505 учреждений культуры и спортивных объектов, 205 религиозных сооружений", – перечислили в ведомстве.

И отметили, что данные действия подорвали экономику регионов и подавили ключевые элементы культуры, религии и традиций местных жителей.
Из-за прекращения работы объектов промышленности, градообразующих предприятий в ДНР и ЛНР выросла безработица и упал уровень доходов. Больше 2,3 млн жителей вынуждены были покинуть родные дома. Всего с 2014 года и до момента воссоединения республик с Россией численность населения сократилась с 6,5 млн до 4,5 млн в результате переселения, снижения рождаемости и увеличения смертности.
"В связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, Басманным районным судом города Москвы им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в прокуратуре.
Сотрудники сделало все возможное, чтобы найти обвиняемых и вернуть их в страну, но их реальное участие все равно пока невозможно. По делу уже проведены все следственные действия, которые можно выполнить без их присутствия.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Донецкой Народной Республики.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.
На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.
28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.
Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
