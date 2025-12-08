https://crimea.ria.ru/20251208/kto-podtolknul-trampa-izmenit-strategiyu-natsbezopasnosti-ssha--mnenie-1151484047.html
Кто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнение
Кто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Представители крупного американского бизнеса, в частности динамично развивающейся IT-индустрии, подтолкнули президента США Дональда Трампа изменить курс страны и обновить стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Стратегическую доктрину принимает каждый американский президент, вступая в должность, обозначая тем самым свое видение мира и роль в нем Соединенных Штатов, отметил Светов.И представленная на днях Белым домом обновленная стратегия нацбезопасности США впервые за полвека не декларировала цели нести силой демократию по всему свету, а обозначала приоритетом страны внутреннее экономическое развитие, добавил он.По мнению эксперта, знаковую роль в этом сыграл крупный американский бизнес.Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странамОткат от политики гегемона бизнес США стал делать еще в период бытности у власти президента Джозефа Байдена, "который с Китаем начинал бодаться во всю и во всем", тогда как "бизнесмены стали летать в Китай и вести переговоры", заметил он.Но, безусловно, появиться такому документу на свет помогли прежде всего стремительно изменяющиеся реалии жизни, подчеркнул политолог."Когда и Владимир Путин (президент РФ), и Си Цзиньпин (председатель КНР) и Нарендра Моди (премьер-министр Индии) – руководители крупнейших государств мира – говорили о том, что мировой порядок должен измениться, мир должен стать многополярным, над этим посмеивались, считали нелепым, обвиняли. В доктрине Байдена это называлось "ревизионистские взгляды". Но жизнь взяла свое, и реалии заставили трезвую часть американского истеблишмента переоценить ситуацию", – сказал Светов."Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию При этом Европу в стратегии США откровенно проигнорировали, и этим подчеркнуто, что в решении будущего мира она не у дел, заметил он."По сути дела, Европе определено: занимайтесь сами своими странами, возвращайте себе суверенитет, который вы добровольно передали неизвестно зачем бюрократам из Евросоюза, и (обозначено), что НАТО не будет расширяться", – резюмировал эксперт.Ранее обновленную стратегию нацбезопасности США оценили в Кремле.Трамп одобрил план по Украине с российским КрымомСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
Кто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнение
Крупный бизнес США подтолкнул Трампа к изменению стратегии нацбезопасности США – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым.
Представители крупного американского бизнеса, в частности динамично развивающейся IT-индустрии, подтолкнули президента США Дональда Трампа изменить курс страны и обновить стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Стратегическую доктрину принимает каждый американский президент, вступая в должность, обозначая тем самым свое видение мира и роль в нем Соединенных Штатов, отметил Светов.
И представленная на днях Белым домом обновленная стратегия нацбезопасности США
впервые за полвека не декларировала цели нести силой демократию по всему свету, а обозначала приоритетом страны внутреннее экономическое развитие, добавил он.
По мнению эксперта, знаковую роль в этом сыграл крупный американский бизнес.
"Эти процессы начались, как мне кажется, во многом под давлением представителей бизнеса, таких как Маск (Илон, бизнесмен-миллиардер, сторонник Трампа – ред.), других представителей IT-индустрии", – сказал Светов.
Откат от политики гегемона бизнес США стал делать еще в период бытности у власти президента Джозефа Байдена, "который с Китаем начинал бодаться во всю и во всем", тогда как "бизнесмены стали летать в Китай и вести переговоры", заметил он.
"И в итоге они пришли к выводу, что нужно возвращать Америке ее значение главной экономической и индустриальной державы мира, заниматься прежде всего безопасностью страны, а потом уже думать о том, как насаждать силой демократию в других странах. И почти год ушел после того, как Трамп стал президентом, прежде чем вот эти все взгляды сформировались в документ", – добавил Светов.
Но, безусловно, появиться такому документу на свет помогли прежде всего стремительно изменяющиеся реалии жизни, подчеркнул политолог.
"Когда и Владимир Путин (президент РФ), и Си Цзиньпин (председатель КНР) и Нарендра Моди (премьер-министр Индии) – руководители крупнейших государств мира – говорили о том, что мировой порядок должен измениться, мир должен стать многополярным, над этим посмеивались, считали нелепым, обвиняли. В доктрине Байдена это называлось "ревизионистские взгляды". Но жизнь взяла свое, и реалии заставили трезвую часть американского истеблишмента переоценить ситуацию", – сказал Светов.
При этом Европу в стратегии США откровенно проигнорировали, и этим подчеркнуто, что в решении будущего мира она не у дел, заметил он.
"По сути дела, Европе определено: занимайтесь сами своими странами, возвращайте себе суверенитет, который вы добровольно передали неизвестно зачем бюрократам из Евросоюза, и (обозначено), что НАТО не будет расширяться", – резюмировал эксперт.
Ранее обновленную стратегию нацбезопасности США оценили
в Кремле.
