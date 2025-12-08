https://crimea.ria.ru/20251208/kto-podtolknul-trampa-izmenit-strategiyu-natsbezopasnosti-ssha--mnenie-1151484047.html

Кто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Представители крупного американского бизнеса, в частности динамично развивающейся IT-индустрии, подтолкнули президента США Дональда Трампа изменить курс страны и обновить стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Стратегическую доктрину принимает каждый американский президент, вступая в должность, обозначая тем самым свое видение мира и роль в нем Соединенных Штатов, отметил Светов.И представленная на днях Белым домом обновленная стратегия нацбезопасности США впервые за полвека не декларировала цели нести силой демократию по всему свету, а обозначала приоритетом страны внутреннее экономическое развитие, добавил он.По мнению эксперта, знаковую роль в этом сыграл крупный американский бизнес.Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странамОткат от политики гегемона бизнес США стал делать еще в период бытности у власти президента Джозефа Байдена, "который с Китаем начинал бодаться во всю и во всем", тогда как "бизнесмены стали летать в Китай и вести переговоры", заметил он.Но, безусловно, появиться такому документу на свет помогли прежде всего стремительно изменяющиеся реалии жизни, подчеркнул политолог."Когда и Владимир Путин (президент РФ), и Си Цзиньпин (председатель КНР) и Нарендра Моди (премьер-министр Индии) – руководители крупнейших государств мира – говорили о том, что мировой порядок должен измениться, мир должен стать многополярным, над этим посмеивались, считали нелепым, обвиняли. В доктрине Байдена это называлось "ревизионистские взгляды". Но жизнь взяла свое, и реалии заставили трезвую часть американского истеблишмента переоценить ситуацию", – сказал Светов."Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию При этом Европу в стратегии США откровенно проигнорировали, и этим подчеркнуто, что в решении будущего мира она не у дел, заметил он."По сути дела, Европе определено: занимайтесь сами своими странами, возвращайте себе суверенитет, который вы добровольно передали неизвестно зачем бюрократам из Евросоюза, и (обозначено), что НАТО не будет расширяться", – резюмировал эксперт.Ранее обновленную стратегию нацбезопасности США оценили в Кремле.Трамп одобрил план по Украине с российским КрымомСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ

