Рейтинг@Mail.ru
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/tramp-odobril-plan-po-ukraine-s-rossiyskim-krymom-1151045007.html
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
Президент США Дональд Трамп одобрил новый план по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T06:52
2025-11-20T06:52
дональд трамп
сша
украина
россия
политика
внешняя политика
сми
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_bba68afdd7c209f2875a0206cf1f370c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп одобрил новый план по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.Ранее в среду в Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.Основные пункты плана:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходитПоследнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОПризнание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_66c7cac811b09632c8f737780e4c4259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, украина, россия, политика, внешняя политика, сми, в мире, новости
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом

Трамп одобрил новый план мира на Украине – СМИ

06:52 20.11.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп одобрил новый план по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками", — отмечает телеканал.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.
Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.
По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.
По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
Ранее в среду в Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.
Основные пункты плана:
  • предложение США включает статус госязыка для русского и признание официального статуса УПЦ на Украине;—
  • Вашингтон сократит военную помощь Киеву;—
  • Украина отказывается от всего Донбасса, численность ВСУ урезают в два раза;—
  • план предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;—
  • линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены;—
  • территории Донбасса, которые уступит Киев, будут считаться демилитаризованной зоной;—
  • размещение иностранных войск на Украине будет под запретом;—
  • Киев больше не получит западное оружие, способное бить вглубь России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходит
Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО
Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
 
Дональд ТрампСШАУкраинаРоссияПолитикаВнешняя политикаСМИВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Недострои вместо жилья: в Севастополе дольщиков обманули на 52 млн рублей
09:33Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
09:27Двухлетний малыш погиб на пожаре в Ростовской области
08:58Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
08:43ВСУ ударили по подстанциям в Курской области – без света 16 тысяч человек
08:37В начале был жест: 100 лет Плисецкой
08:19Севастополь впервые собрал участников "Клуба директоров"
07:56Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
07:39Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступников
07:18Над Крымом сбили беспилотник
07:05Атака беспилотников на Рязань – что известно
06:52Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
06:37Как защитить детей от родителей
06:10"Прокукарекали": эксперт оценил соглашение Киева и Парижа о самолетах
00:01Тепло и туман - погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 ноября
23:20Признание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
23:02Попытка удара ВСУ по Воронежу и отставки министров на Украине – главное
22:52"Десант" Пентагона в Киеве: что ждет Минобороны Украины на фоне скандала
22:43Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов
Лента новостейМолния