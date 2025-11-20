https://crimea.ria.ru/20251120/tramp-odobril-plan-po-ukraine-s-rossiyskim-krymom-1151045007.html
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
Президент США Дональд Трамп одобрил новый план по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T06:52
2025-11-20T06:52
2025-11-20T06:52
дональд трамп
сша
украина
россия
политика
внешняя политика
сми
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_bba68afdd7c209f2875a0206cf1f370c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп одобрил новый план по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.Ранее в среду в Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.Основные пункты плана:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходитПоследнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОПризнание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_66c7cac811b09632c8f737780e4c4259.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, украина, россия, политика, внешняя политика, сми, в мире, новости
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
Трамп одобрил новый план мира на Украине – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп одобрил новый план по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками", — отмечает телеканал.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.
Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими
со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.
По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.
По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
Ранее в среду в Кремле заявили
о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса
по Украине в Стамбуле.
—предложение США включает статус госязыка для русского и признание официального статуса УПЦ на Украине;—
—Вашингтон сократит военную помощь Киеву;—
—Украина отказывается от всего Донбасса, численность ВСУ урезают в два раза;—
—план предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;—
—линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены;—
—территории Донбасса, которые уступит Киев, будут считаться демилитаризованной зоной;—
—размещение иностранных войск на Украине будет под запретом;—
—Киев больше не получит западное оружие, способное бить вглубь России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: