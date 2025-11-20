https://crimea.ria.ru/20251120/tramp-odobril-plan-po-ukraine-s-rossiyskim-krymom-1151045007.html

Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом

Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп одобрил новый план по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.Ранее в среду в Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.Основные пункты плана:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф отменил встречу с Зеленским и Ермаком в Турции – что происходитПоследнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОПризнание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине

