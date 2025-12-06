Рейтинг@Mail.ru
Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
Попытки США заключить мирное соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта сталкивают Евросоюз с большими трудностями. Об этом пишет агентство... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T12:06
2025-12-06T12:06
европа
европейский союз (ес)
сша
дональд трамп
украина
политика
внешняя политика
в мире
сми
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Попытки США заключить мирное соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта сталкивают Евросоюз с большими трудностями. Об этом пишет агентство Bloomberg.Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить разработанное вместе с российской стороной соглашение, которое стало бы "капитуляцией" Запада, говорится в материале.Такие шаги американского президента подорвали доверие в Европе к его администрации и поставили вопрос о том, сможет ли ЕС защитить себя на фоне распада трансатлантического альянса, отмечает издание.В последнее время общение с американской и украинской сторонами является непростым, отмечает агентство со ссылкой на европейских дипломатов. Они все больше готовы к возможности выхода Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта, если ему удастся достичь соглашения. По словам неназванного европейского чиновника, существует несколько вариантов развития событий.Накануне в обновленной Стратегии национальной безопасности Штатов, обнародованной Белым домом, было сказано, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов США в Европе.Кроме того, в обновленной стратегии также отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США. При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы.
европа
сша
украина
европа, европейский союз (ес), сша, дональд трамп, украина, политика, внешняя политика, в мире, сми, новости
Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ

Евросоюз боится капитуляции из-за мирного плана США по Украине – СМИ

12:06 06.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Попытки США заключить мирное соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта сталкивают Евросоюз с большими трудностями. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Европейские дипломаты иногда сравнивают ведение работы по политике (президента США Дональда – ред.) Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Сейчас они находятся на пути к особенно крутому спуску", – цитирует материал РИА Новости.

Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить разработанное вместе с российской стороной соглашение, которое стало бы "капитуляцией" Запада, говорится в материале.
Такие шаги американского президента подорвали доверие в Европе к его администрации и поставили вопрос о том, сможет ли ЕС защитить себя на фоне распада трансатлантического альянса, отмечает издание.
В последнее время общение с американской и украинской сторонами является непростым, отмечает агентство со ссылкой на европейских дипломатов. Они все больше готовы к возможности выхода Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта, если ему удастся достичь соглашения. По словам неназванного европейского чиновника, существует несколько вариантов развития событий.
"Наихудший сценарий подразумевает, что он (Трамп – ред.) ослабит давление на Россию, запретит использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, оставив Европу действительно в одиночестве", – сказано в материале.
Накануне в обновленной Стратегии национальной безопасности Штатов, обнародованной Белым домом, было сказано, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов США в Европе.
Кроме того, в обновленной стратегии также отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США. При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы.
Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию
"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
 
