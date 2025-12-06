https://crimea.ria.ru/20251206/mirnyy-plan-ssha-po-ukraine-stal-dlya-evropy-amerikanskimi-gorkami--smi-1151454653.html
Мирный план США по Украине стал для Европы "американскими горками" – СМИ
Попытки США заключить мирное соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта сталкивают Евросоюз с большими трудностями. Об этом пишет агентство... РИА Новости Крым, 06.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Попытки США заключить мирное соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта сталкивают Евросоюз с большими трудностями. Об этом пишет агентство Bloomberg.Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить разработанное вместе с российской стороной соглашение, которое стало бы "капитуляцией" Запада, говорится в материале.Такие шаги американского президента подорвали доверие в Европе к его администрации и поставили вопрос о том, сможет ли ЕС защитить себя на фоне распада трансатлантического альянса, отмечает издание.В последнее время общение с американской и украинской сторонами является непростым, отмечает агентство со ссылкой на европейских дипломатов. Они все больше готовы к возможности выхода Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта, если ему удастся достичь соглашения. По словам неназванного европейского чиновника, существует несколько вариантов развития событий.Накануне в обновленной Стратегии национальной безопасности Штатов, обнародованной Белым домом, было сказано, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией станет одним из основных внешнеполитических приоритетов США в Европе.Кроме того, в обновленной стратегии также отмечается, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США. При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
Евросоюз боится капитуляции из-за мирного плана США по Украине – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Попытки США заключить мирное соглашение в рамках урегулирования украинского конфликта сталкивают Евросоюз с большими трудностями. Об этом пишет агентство Bloomberg.
"Европейские дипломаты иногда сравнивают ведение работы по политике (президента США Дональда – ред.) Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках. Сейчас они находятся на пути к особенно крутому спуску", – цитирует материал РИА Новости.
Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить разработанное вместе с российской стороной соглашение, которое стало бы "капитуляцией" Запада, говорится в материале.
Такие шаги американского президента подорвали доверие в Европе к его администрации и поставили вопрос о том, сможет ли ЕС защитить себя на фоне распада трансатлантического альянса, отмечает издание.
В последнее время общение с американской и украинской сторонами является непростым, отмечает агентство со ссылкой на европейских дипломатов. Они все больше готовы к возможности выхода Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта, если ему удастся достичь соглашения. По словам неназванного европейского чиновника, существует несколько вариантов развития событий.
"Наихудший сценарий подразумевает, что он (Трамп – ред.) ослабит давление на Россию, запретит использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, оставив Европу действительно в одиночестве", – сказано в материале.
Накануне в обновленной Стратегии национальной безопасности Штатов, обнародованной Белым домом, было сказано, что восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией
станет одним из основных внешнеполитических приоритетов США в Европе.
Кроме того, в обновленной стратегии также отмечается
, что построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США. При этом Америка намерена углублять отношения со странами Восточной, Центральной и Южной Европы.
