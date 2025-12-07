Рейтинг@Mail.ru
Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков - РИА Новости Крым, 07.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251207/amerikantsy-obeschayut-zhelezobetonnyy-dogovor-po-ukraine--ushakov-1151467227.html
Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков
Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков
В администрации президента США Дональда Трампа "божатся", что договоренности по урегулированию на Украине будут "железобетонными". Об этом в воскресенье заявил... РИА Новости Крым, 07.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа "божатся", что договоренности по урегулированию на Украине будут "железобетонными". Об этом в воскресенье заявил помощник президента России Юрий Ушаков.Он подчеркнул, что речь идет не перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования, и работа идет именно в этом контексте. По его словам, американцы, с которыми ведется разговор, подчеркивают, что украинский конфликт не начался бы при Трампе.Корректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, она может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию, но нужно следить за ее реализацией, поскольку помешать может "глубинное государство", заявил ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
новости, юрий ушаков, политика, сша, россия, украина
Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков

Американцы "божатся" в нерушимости договоренностей с Трампом по Украине – Ушаков

13:41 07.12.2025 (обновлено: 13:46 07.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа "божатся", что договоренности по урегулированию на Украине будут "железобетонными". Об этом в воскресенье заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем всячески подчеркивают, что они разные… Эти люди очень близки к Трампу, служат ему и, как мне представляется, достаточно четко выполняют его установки. Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно", – заявил Ушаков журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что речь идет не перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования, и работа идет именно в этом контексте. По его словам, американцы, с которыми ведется разговор, подчеркивают, что украинский конфликт не начался бы при Трампе.
Корректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, она может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию, но нужно следить за ее реализацией, поскольку помешать может "глубинное государство", заявил ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
