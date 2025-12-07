https://crimea.ria.ru/20251207/amerikantsy-obeschayut-zhelezobetonnyy-dogovor-po-ukraine--ushakov-1151467227.html
Американцы обещают "железобетонный" договор по Украине – Ушаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В администрации президента США Дональда Трампа "божатся", что договоренности по урегулированию на Украине будут "железобетонными". Об этом в воскресенье заявил помощник президента России Юрий Ушаков.Он подчеркнул, что речь идет не перемирии, а о перспективах долгосрочного урегулирования, и работа идет именно в этом контексте. По его словам, американцы, с которыми ведется разговор, подчеркивают, что украинский конфликт не начался бы при Трампе.Корректировки в стратегии нацбезопасности США во многом соответствуют видению Москвы, она может стать залогом конструктивной работы по украинскому урегулированию, но нужно следить за ее реализацией, поскольку помешать может "глубинное государство", заявил ранее в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исключительно между США и РФ: детали переговоров по УкраинеУиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным – СМИТрамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
