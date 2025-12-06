Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам
Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам
Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T16:39
2025-12-06T16:39
илон маск
политика
европейский союз (ес)
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.Кроме того, он задался вопросом, от чего именно США защищают Европу.Позднее Маск добавил в другом сообщении в соцсети Х, что бюрократия Евросоюза "медленно до смерти душит Европу".Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
илон маск, политика, европейский союз (ес), новости, в мире
Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам

Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам

16:39 06.12.2025
 
© AP Photo Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo Jae C. Hong
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.
"ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Кроме того, он задался вопросом, от чего именно США защищают Европу.
Позднее Маск добавил в другом сообщении в соцсети Х, что бюрократия Евросоюза "медленно до смерти душит Европу".
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании Meta запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Илон МаскПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)НовостиВ мире
 
