Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю
Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю
Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю 9 и 10 декабря. Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T16:27
2025-12-08T16:27
2025-12-08T16:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю 9 и 10 декабря. Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в максимальных значениях космический шторм будет достигать уровня G3.По данным лаборатории, буря начнется ровно в полночь вторника и до 6 часов утра не будет превышать уровня G1. Далее ее сила начнет расти: до 18 часов мощность геомагнитных ударов будет колебаться в значениях G2-G3, а после шести часов вечера вернется к уровню G1.С полуночи до 6 часов утра 10 декабря магнитосфера успокоится, хотя и будет оставаться в "желтой" зоне, а с 6 часов до полудня ожидается новый всплеск силы G1.В соответствии с долгосрочным прогнозом, до 20 декабря космическая погода будет спокойной. Следующий магнитный шторм случится 23 декабря, а заключительный в этом году – 30 декабря.Мощная вспышка высшего балла была зафиксирована на Солнце утром в понедельник, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Приход магнитных бурь 9 и 10 декабря связан с этим событием.
космос
Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю
Мощная двухдневная магнитная буря накроет Землю 9 и 10 декабря – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю 9 и 10 декабря. Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в максимальных значениях космический шторм будет достигать уровня G3.
"Произошло довольно жесткое обновление прогноза на ожидающуюся завтра магнитную бурю. Для вчерашнего выброса плазмы пересчитана скорость, которая оказалась выше ранних оценок. Соответственно приход плазмы ожидается уже сегодня в полночь. Одновременно из-за более высокой скорости повышен как средний уровень, так и продолжительность ожидающихся возмущений", – рассказали ученые.
По данным лаборатории, буря начнется ровно в полночь вторника и до 6 часов утра не будет превышать уровня G1. Далее ее сила начнет расти: до 18 часов мощность геомагнитных ударов будет колебаться в значениях G2-G3, а после шести часов вечера вернется к уровню G1.
С полуночи до 6 часов утра 10 декабря магнитосфера успокоится, хотя и будет оставаться в "желтой" зоне, а с 6 часов до полудня ожидается новый всплеск силы G1.
В соответствии с долгосрочным прогнозом, до 20 декабря космическая погода будет спокойной. Следующий магнитный шторм случится 23 декабря, а заключительный в этом году – 30 декабря.
Мощная вспышка
высшего балла была зафиксирована на Солнце утром в понедельник, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Приход магнитных бурь 9 и 10 декабря связан с этим событием.
