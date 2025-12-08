https://crimea.ria.ru/20251208/zhestkoe-obnovlenie-prognoza-dvukhdnevnaya-magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu-1151491987.html

Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю

Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю

08.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Двухдневная магнитная буря обрушится на Землю 9 и 10 декабря. Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в максимальных значениях космический шторм будет достигать уровня G3.По данным лаборатории, буря начнется ровно в полночь вторника и до 6 часов утра не будет превышать уровня G1. Далее ее сила начнет расти: до 18 часов мощность геомагнитных ударов будет колебаться в значениях G2-G3, а после шести часов вечера вернется к уровню G1.С полуночи до 6 часов утра 10 декабря магнитосфера успокоится, хотя и будет оставаться в "желтой" зоне, а с 6 часов до полудня ожидается новый всплеск силы G1.В соответствии с долгосрочным прогнозом, до 20 декабря космическая погода будет спокойной. Следующий магнитный шторм случится 23 декабря, а заключительный в этом году – 30 декабря.Мощная вспышка высшего балла была зафиксирована на Солнце утром в понедельник, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Приход магнитных бурь 9 и 10 декабря связан с этим событием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури создадут благоприятные условия для полярных сиянийКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики

