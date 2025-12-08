https://crimea.ria.ru/20251208/ukrainu-zhdet-samaya-tyazhelaya-zima-kak-eto-povliyaet-na-khod-svo-1151483072.html
Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T13:26
2025-12-08T13:26
2025-12-08T13:26
эксклюзивы риа новости крым
александр шатилов
украина
мнения
атаки всу
энергосистема украины
цены и тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151482582_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_03a2dcbde15efdca46ff6d9b5c65152c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Газ на Украине подорожал в 22 раза"Что касается грядущей зимы, то она действительно обещает быть самой тяжелой для населения Украины. С одной стороны, энергетическая инфраструктура максимально изношена, с другой стороны она подвергается регулярным ударам со стороны российских Вооруженных сил, и перебои с электричеством и теплом становится более регулярными и длительными", - сказал политолог.Ситуацию для простых украинцев усугубляет постоянный рост цен на услуги ЖКХ. В начале декабря нацкомиссия регулирования электроэнергетики Украины сообщила о повышении в 2026 году тарифов: на передачу – на 14,4%, на диспетчеризацию – на 11%.Коммунальные тарифы на Украине растут постоянно. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале проанализировал, на сколько подорожали услуги за "постмайданный" период.Точка кризиса не пройденаПеречисленные сложности будут способствовать росту социального напряжения и протестных настроений, но вряд ли это может стать решающим фактором с точки зрения организации смены политического режима, уверен Александр Шатилов. По его словам, Украина находится в состоянии "мобилизационного военного общества", и любые попытки протеста будут представлять как "работу на врага" и жестоко пресекать. Поэтому потенциальным лидерам протестов будет очень сложно как-то отмобилизовать население.Кроме того, по мнению эксперта, жалобы украинских властей на проблемы с энергетикой "зачастую бывают несколько преувеличенными"."Да, Россия наносит очень болезненные удары по объектам, но по целому ряду соображений не хочет "забивать Украину в каменный век". И, в принципе, советская энергетическая система до сих пор еще работает и страхует украинские власти, невзирая на десоветизацию и отрицание советского прошлого", - пояснил аналитик.По мнению Шатилова, решающий триггером перемен с точки зрения возможных изменений военно-политической конъюнктуры на Украине в большей степени может стать ситуация на фронтах.Но пока эта "точка кризиса" не пройдена, считает Шатилов. Запрос на заключение мира в украинском обществе растет, но значительная его часть все еще воспринимает гипотетический мирный договор в позитивных для себя тонах, а не как капитуляцию, считает политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты На Украине наступил блэкаут Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151482582_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_1520be3cb54253633e96f4f584b96a8f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шатилов, украина, мнения, атаки всу, энергосистема украины, цены и тарифы
Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
Украину ждет самая тяжелая зима за весь период СВО – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Газ на Украине подорожал в 22 раза
"Что касается грядущей зимы, то она действительно обещает быть самой тяжелой для населения Украины. С одной стороны, энергетическая инфраструктура максимально изношена, с другой стороны она подвергается регулярным ударам со стороны российских Вооруженных сил, и перебои с электричеством и теплом становится более регулярными и длительными", - сказал политолог.
Ситуацию для простых украинцев усугубляет постоянный рост цен на услуги ЖКХ. В начале декабря нацкомиссия регулирования электроэнергетики Украины сообщила о повышении в 2026 году тарифов: на передачу – на 14,4%, на диспетчеризацию – на 11%.
Коммунальные тарифы на Украине растут постоянно. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале проанализировал, на сколько подорожали услуги за "постмайданный" период.
Так, вода года подорожала в 13 раз, в переводе на российскую валюту – до 77 рублей за "куб". Почти в 10 раз выросли тарифы на электричество и в 15 раз – на тепло. Абсолютный рекорд роста стоимости принадлежит газу – он подорожал в 22 раза. По словам Азарова, такой стремительный рост цен никак не получается объяснить инфляцией, поскольку гривна за это время обесценилась примерно в пять раз.
Точка кризиса не пройдена
Перечисленные сложности будут способствовать росту социального напряжения и протестных настроений, но вряд ли это может стать решающим фактором с точки зрения организации смены политического режима, уверен Александр Шатилов. По его словам, Украина находится в состоянии "мобилизационного военного общества", и любые попытки протеста будут представлять как "работу на врага" и жестоко пресекать. Поэтому потенциальным лидерам протестов будет очень сложно как-то отмобилизовать население.
Кроме того, по мнению эксперта, жалобы украинских властей на проблемы с энергетикой "зачастую бывают несколько преувеличенными".
"Да, Россия наносит очень болезненные удары по объектам, но по целому ряду соображений не хочет "забивать Украину в каменный век". И, в принципе, советская энергетическая система до сих пор еще работает и страхует украинские власти, невзирая на десоветизацию и отрицание советского прошлого", - пояснил аналитик.
По мнению Шатилова, решающий триггером перемен с точки зрения возможных изменений военно-политической конъюнктуры на Украине в большей степени может стать ситуация на фронтах.
"Как раз здесь украинское общество находится "на грани нервного срыва". ВСУ терпят одно поражение за другим и несут колоссальные потери, российские войска продвигаются вперед. В какой-то момент это может привести к обрушению фронта и, возможно, к радикальному изменению социально-политической конъюнктуры и междоусобной борьбе внутри украинской элиты и уже совершенно дезориентированного украинского населения", - пояснил эксперт.
Но пока эта "точка кризиса" не пройдена, считает Шатилов. Запрос на заключение мира в украинском обществе растет, но значительная его часть все еще воспринимает гипотетический мирный договор в позитивных для себя тонах, а не как капитуляцию, считает политолог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: