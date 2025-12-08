https://crimea.ria.ru/20251208/ukrainu-zhdet-samaya-tyazhelaya-zima-kak-eto-povliyaet-na-khod-svo-1151483072.html

Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО

Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО

Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T13:26

2025-12-08T13:26

2025-12-08T13:26

эксклюзивы риа новости крым

александр шатилов

украина

мнения

атаки всу

энергосистема украины

цены и тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151482582_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_03a2dcbde15efdca46ff6d9b5c65152c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Газ на Украине подорожал в 22 раза"Что касается грядущей зимы, то она действительно обещает быть самой тяжелой для населения Украины. С одной стороны, энергетическая инфраструктура максимально изношена, с другой стороны она подвергается регулярным ударам со стороны российских Вооруженных сил, и перебои с электричеством и теплом становится более регулярными и длительными", - сказал политолог.Ситуацию для простых украинцев усугубляет постоянный рост цен на услуги ЖКХ. В начале декабря нацкомиссия регулирования электроэнергетики Украины сообщила о повышении в 2026 году тарифов: на передачу – на 14,4%, на диспетчеризацию – на 11%.Коммунальные тарифы на Украине растут постоянно. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале проанализировал, на сколько подорожали услуги за "постмайданный" период.Точка кризиса не пройденаПеречисленные сложности будут способствовать росту социального напряжения и протестных настроений, но вряд ли это может стать решающим фактором с точки зрения организации смены политического режима, уверен Александр Шатилов. По его словам, Украина находится в состоянии "мобилизационного военного общества", и любые попытки протеста будут представлять как "работу на врага" и жестоко пресекать. Поэтому потенциальным лидерам протестов будет очень сложно как-то отмобилизовать население.Кроме того, по мнению эксперта, жалобы украинских властей на проблемы с энергетикой "зачастую бывают несколько преувеличенными"."Да, Россия наносит очень болезненные удары по объектам, но по целому ряду соображений не хочет "забивать Украину в каменный век". И, в принципе, советская энергетическая система до сих пор еще работает и страхует украинские власти, невзирая на десоветизацию и отрицание советского прошлого", - пояснил аналитик.По мнению Шатилова, решающий триггером перемен с точки зрения возможных изменений военно-политической конъюнктуры на Украине в большей степени может стать ситуация на фронтах.Но пока эта "точка кризиса" не пройдена, считает Шатилов. Запрос на заключение мира в украинском обществе растет, но значительная его часть все еще воспринимает гипотетический мирный договор в позитивных для себя тонах, а не как капитуляцию, считает политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – горят энергетические и промышленные объекты На Украине наступил блэкаут Удары возмездия: на Украине пылают энергообъекты и военные аэродромы

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шатилов, украина, мнения, атаки всу, энергосистема украины, цены и тарифы