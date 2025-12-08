https://crimea.ria.ru/20251208/vengriya-i-turtsiya-osudili-ataki-na-tankery-v-chernom-more-1151493487.html

Венгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море

2025-12-08T17:00

венгрия

турция

новости

танкер

черное море

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Венгрия и Турция осуждают атаки на российские танкеры в Черноморской акватории и выступают против политизации вопросов энергоснабжения. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Стамбуле в понедельник намерены обсудить расширение сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщила ранее турецкая проправительственная газета Milliyet.По словам министра, обе страны выступают также политизации вопроса энергоснабжения2 декабря стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию. Росморречфлот заявил, что судно было атаковано беспилотником. О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкерАтаки Украины на танкеры в Черном море - как противостоятьАтакованный и горевший танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

