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ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море
ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море - РИА Новости Крым, 05.06.2024
ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море
Украинские беспилотники предприняли попытки атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T22:32
2024-06-05T22:49
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
украина
строительство газопровода кубань-крым
газопровод
черное море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники предприняли попытки атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.По его словам, такие попытки фиксировались уже несколько раз. Последняя попытка беспилотной атаки отбита около 7 дней назад.При этом он обратил внимание на то, что Турция по некоторым направлениям сотрудничает с Украиной, "а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию".
https://crimea.ria.ru/20240605/my-dumaem-ob-otvete-na-postavki-dalnoboynogo-oruzhiya-na-ukrainu--putin-1137891700.html
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владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), украина, строительство газопровода кубань-крым, газопровод, черное море, новости
ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море

Путин: ВСУ пытались атаковать дронами газоперекачивающую станцию в Черном море

22:32 05.06.2024 (обновлено: 22:49 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНефтяная платформа. Архивное фото
Нефтяная платформа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники предприняли попытки атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.
"Мы же охраняем и "Голубой поток", который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для снабжения самой Турции, и "Турецкий поток", из которого газ идет, в том числе, и в Европу. Нам приходится охранять оба эти потока, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их", - завил Путин.
По его словам, такие попытки фиксировались уже несколько раз. Последняя попытка беспилотной атаки отбита около 7 дней назад.
"Украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию. Два беспилотника были подавлены силами РЭБ российской армии и упали рядом с этой газоперекачивающей станцией на берегу Черного моря", - рассказал российский лидер.
При этом он обратил внимание на то, что Турция по некоторым направлениям сотрудничает с Украиной, "а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию".
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