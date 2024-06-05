ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море
Путин: ВСУ пытались атаковать дронами газоперекачивающую станцию в Черном море
22:32 05.06.2024 (обновлено: 22:49 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники предприняли попытки атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.
"Мы же охраняем и "Голубой поток", который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для снабжения самой Турции, и "Турецкий поток", из которого газ идет, в том числе, и в Европу. Нам приходится охранять оба эти потока, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их", - завил Путин.
По его словам, такие попытки фиксировались уже несколько раз. Последняя попытка беспилотной атаки отбита около 7 дней назад.
"Украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию. Два беспилотника были подавлены силами РЭБ российской армии и упали рядом с этой газоперекачивающей станцией на берегу Черного моря", - рассказал российский лидер.
При этом он обратил внимание на то, что Турция по некоторым направлениям сотрудничает с Украиной, "а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию".