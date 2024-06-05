https://crimea.ria.ru/20240605/vsu-pytalis-atakovat-gazoperekachivayuschuyu-stantsiyu-v-chernom-more---putin-1137892315.html

ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море

ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море - РИА Новости Крым, 05.06.2024

ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море

Украинские беспилотники предприняли попытки атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T22:32

2024-06-05T22:32

2024-06-05T22:49

владимир путин (политик)

всу (вооруженные силы украины)

украина

строительство газопровода кубань-крым

газопровод

черное море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники предприняли попытки атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.По его словам, такие попытки фиксировались уже несколько раз. Последняя попытка беспилотной атаки отбита около 7 дней назад.При этом он обратил внимание на то, что Турция по некоторым направлениям сотрудничает с Украиной, "а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию".

https://crimea.ria.ru/20240605/my-dumaem-ob-otvete-na-postavki-dalnoboynogo-oruzhiya-na-ukrainu--putin-1137891700.html

украина

черное море

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владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), украина, строительство газопровода кубань-крым, газопровод, черное море, новости