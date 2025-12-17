Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем

"В период с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.