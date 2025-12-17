https://crimea.ria.ru/20251217/tri-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-pyat-nad-chernym-morem-1151767739.html
Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем
Силы ПВО за девять часов сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T20:40
2025-12-17T20:40
2025-12-17T20:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО за девять часов сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
крым
20:40 17.12.2025 (обновлено: 20:50 17.12.2025)