Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем
Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем
Силы ПВО за девять часов сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО за девять часов сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
крым
1920
1920
true
пво, атаки всу на крым, новости сво, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем

Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем

20:40 17.12.2025 (обновлено: 20:50 17.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО за девять часов сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В период с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады
Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
20:36
Над Севастополем работает ПВО – граждан просят не выходить на улицу
 
ПВОАтаки ВСУ на КрымНовости СВОКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФ
 
Лента новостейМолния