Снос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов
Снос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов
Снос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов
Снос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов
В Керчи за год снесли пять домов, которые ранее признали аварийными. Сейчас строители ведут работы еще на одном таком объекте. Жителям при расселении были...
2025-12-17T20:23
2025-12-17T20:23
керчь
новости крыма
жилье в крыму
переселение из аварийного жилья
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Керчи за год снесли пять домов, которые ранее признали аварийными. Сейчас строители ведут работы еще на одном таком объекте. Жителям при расселении были выплачены компенсационные денежные средства. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.По информации руководителя, за год в городе снесены дома по улицам Цибизова, 3, Плеханова, 8 и 10, Сакко, 11, Шмидта, 76. Сегодня работы по демонтажу ведутся на улице Борзенко, 16.С помощью техники сносят стены, далее рабочие разбирают конструкции и вывозят строительный мусор. Жителям указанных домов при расселении были выплачены компенсационные денежные средства на приобретение жилых помещений, уточнил мэр."Проживающим в муниципальном жилье были приобретены квартиры", – отметил глава администрации.Работы проводятся в рамках Региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 – 2025 годах на территории Республики Крым". В конце 2024 года выполнен снос трех аварийных домов по улицам Голощапова, 10/12, Архитектурной, 9 и в переулке Ремесленном, 12, напомнил Олег Каторгин.Ранее сообщалось, что в Крыму из аварийного жилья переселят 167 человек, это жители 23 многоквартирных домов. На эти цели в общей сложности выделено почти 500 млн рублей.
керчь, новости крыма, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья, крым
Снос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов

В Керчи за 2025 год демонтировали пять аварийных домов – власти

20:23 17.12.2025
 
Работы проводятся в рамках Региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 – 2025 годах на территории Республики Крым". В конце 2024 года выполнен снос трех аварийных домов по улицам Голощапова, 10/12, Архитектурной, 9 и в переулке Ремесленном, 12, напомнил Олег Каторгин.
Ранее сообщалось, что в Крыму из аварийного жилья переселят 167 человек, это жители 23 многоквартирных домов. На эти цели в общей сложности выделено почти 500 млн рублей.
Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
