ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены

ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены

2025-12-17T18:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и десять, в том числе15-летняя девочка, ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков вечером в среду."В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте", – проинформировал губернатор.Еще двоих мужчин с баротравмами из атакованного авто доставили в Грайворонскую больнцу бойцы самообороны."В селе Замостье в результате еще одной атаки дрона повреждена еще одна машина, в которой находились супруги. В медицинском учреждении у мужчины диагностировали баротравму, у женщины – ссадины и ушиб коленного сустава, а также баротравму", – продолжил Гладков.В Грайвороне в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали шесть человек, среди них – пятнадцатилетняя девочку. Она и еще трое взрослых госпитализировали.Также при атаках повреждены жилые дома, проинформировал губернатор.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали также Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных районах, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, была приостановлена работа 21 детсада и трех школ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочкиАтака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без светаЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта

