https://crimea.ria.ru/20251217/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-odin-mirnyy-zhitel-pogib-i-10-raneny-1151762692.html
ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены - РИА Новости Крым, 17.12.2025
ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
Один человек погиб и десять, в том числе15-летняя девочка, ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T18:43
2025-12-17T18:43
2025-12-17T18:43
вячеслав гладков
новости
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и десять, в том числе15-летняя девочка, ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков вечером в среду."В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте", – проинформировал губернатор.Еще двоих мужчин с баротравмами из атакованного авто доставили в Грайворонскую больнцу бойцы самообороны."В селе Замостье в результате еще одной атаки дрона повреждена еще одна машина, в которой находились супруги. В медицинском учреждении у мужчины диагностировали баротравму, у женщины – ссадины и ушиб коленного сустава, а также баротравму", – продолжил Гладков.В Грайвороне в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали шесть человек, среди них – пятнадцатилетняя девочку. Она и еще трое взрослых госпитализировали.Также при атаках повреждены жилые дома, проинформировал губернатор.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали также Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных районах, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, была приостановлена работа 21 детсада и трех школ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненной в Запорожской области девочкиАтака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без светаЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, новости, происшествия, атаки всу, обстрелы всу
ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
10 человек ранены и один погиб после удара ВСУ по Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Один человек погиб и десять, в том числе15-летняя девочка, ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков вечером в среду.
"В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте", – проинформировал губернатор.
Еще двоих мужчин с баротравмами из атакованного авто доставили в Грайворонскую больнцу бойцы самообороны.
"В селе Замостье в результате еще одной атаки дрона повреждена еще одна машина, в которой находились супруги. В медицинском учреждении у мужчины диагностировали баротравму, у женщины – ссадины и ушиб коленного сустава, а также баротравму", – продолжил Гладков.
В Грайвороне в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно пострадали шесть человек, среди них – пятнадцатилетняя девочку. Она и еще трое взрослых госпитализировали.
Также при атаках повреждены жилые дома, проинформировал губернатор.
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали также Краснодарский край. Ранения получили два человека
, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных районах, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
в Славянске-на-Кубани, была приостановлена работа 21 детсада и трех школ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: