ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта

ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта - РИА Новости Крым, 12.12.2025

ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта

В Белгороде эвакуируют людей из опасной зоны после падения боеприпаса на территории социального объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T15:23

2025-12-12T15:23

2025-12-12T15:23

белгородская область

белгород

происшествия

вячеслав гладков

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Белгороде эвакуируют людей из опасной зоны после падения боеприпаса на территории социального объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. На месте работают также все экстренные службы. Руководство города также находится на месте ЧП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

