ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта - РИА Новости Крым, 12.12.2025
ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
12.12.2025
2025-12-12T15:23
2025-12-12T15:23
2025-12-12T15:23
белгородская область
белгород
происшествия
вячеслав гладков
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Белгороде эвакуируют людей из опасной зоны после падения боеприпаса на территории социального объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. На месте работают также все экстренные службы. Руководство города также находится на месте ЧП.
белгородская область
белгород
ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
