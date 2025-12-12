Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта - РИА Новости Крым, 12.12.2025
ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта - РИА Новости Крым, 12.12.2025
ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
В Белгороде эвакуируют людей из опасной зоны после падения боеприпаса на территории социального объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T15:23
2025-12-12T15:23
белгородская область
белгород
происшествия
вячеслав гладков
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151612600_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7eb30d5d6fc7caa4b8e83dc60c3607ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Белгороде эвакуируют людей из опасной зоны после падения боеприпаса на территории социального объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. На месте работают также все экстренные службы. Руководство города также находится на месте ЧП.
белгородская область, белгород, происшествия, вячеслав гладков, новости
ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта

В Белгороде на территории соцобъекта произошло падение боеприпаса – идет эвакуация

15:23 12.12.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде на территории соцобъекта произошло падение беприпаса
В Белгороде на территории соцобъекта произошло падение беприпаса
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Белгороде эвакуируют людей из опасной зоны после падения боеприпаса на территории социального объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации", - написал он в Telegram.

Он добавил, что все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место.
"Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров", - уточнил Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде на территории соцобъекта произошло падение беприпаса
В Белгороде на территории соцобъекта произошло падение беприпаса
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгороде на территории соцобъекта произошло падение беприпаса
На месте работают также все экстренные службы. Руководство города также находится на месте ЧП.
Белгородская областьБелгородПроисшествияВячеслав ГладковНовости
 
