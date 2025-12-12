Рейтинг@Mail.ru
В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра
В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра
В Ялте к концу 2026 года построят новый модульный корпус объединенного протезно-реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Федерального... РИА Новости Крым, 12.12.2025
крым, ялта, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), вероника скворцова, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра

В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра в 2026 году – ФМБА

16:53 12.12.2025
 
© Пресс-служба ФМБАЯлтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России
Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России
© Пресс-служба ФМБА
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ялте к концу 2026 года построят новый модульный корпус объединенного протезно-реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства по итогам визита в медцентр руководителя агентства Вероники Скворцовой.
"Ялтинский центр накопил большой опыт и компетенции в этом направлении. Мы начнем создавать новый корпус уже в ближайшее время и к концу 2026 года он будет построен", – цитирует пресс-служба Скворцову.
По ее словам, новый корпус будет создан по примеру эталонной модели ФМБА в Подмосковье, его открытие станет одним из важнейших событий следующего года.
Всего с 2022 по 2025 годы Ялтинский центр в рамках реализации федеральных проектов и целевого субсидирования ФМБА получил и освоил более 560 млн рублей. Деньги ушли на переоснащение современным высокотехнологичным оборудованием, капитальные ремонты наиболее значимых подразделений, закупка медицинского автотранспорта. До 2030 года планируемое финансирование составит еще 750 млн рублей.
