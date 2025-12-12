https://crimea.ria.ru/20251212/v-yalte-postroyat-novyy-korpus-reabilitatsionnogo-tsentra-1151617679.html

В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра

В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра - РИА Новости Крым, 12.12.2025

В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра

В Ялте к концу 2026 года построят новый модульный корпус объединенного протезно-реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Федерального... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T16:53

2025-12-12T16:53

2025-12-12T16:53

крым

ялта

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

вероника скворцова

медицина

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151613225_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_70c8811cf3ecfe6ac2f28bf746276c87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ялте к концу 2026 года построят новый модульный корпус объединенного протезно-реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства по итогам визита в медцентр руководителя агентства Вероники Скворцовой.По ее словам, новый корпус будет создан по примеру эталонной модели ФМБА в Подмосковье, его открытие станет одним из важнейших событий следующего года.Всего с 2022 по 2025 годы Ялтинский центр в рамках реализации федеральных проектов и целевого субсидирования ФМБА получил и освоил более 560 млн рублей. Деньги ушли на переоснащение современным высокотехнологичным оборудованием, капитальные ремонты наиболее значимых подразделений, закупка медицинского автотранспорта. До 2030 года планируемое финансирование составит еще 750 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперацииКрым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачейНазвано главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), вероника скворцова, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма