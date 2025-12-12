Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации
© Пресс-служба ФМБАЯлтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России
© Пресс-служба ФМБА
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Более полутысячи бойцов спецоперации получили высококвалифицированную медицинскую помощь на базе Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства по итогам визита в медцентр руководителя агентства Вероники Скворцовой.
"На базе ялтинского центра работает госпиталь для участников и ветерaнов специальной военной операции. Он собирает раненых с Запорожского и Херсонского направлений, а также с юга Донецкой Народной Республики. Бойцы поступают к нам в том числе благодаря работе нашего мобильного медицинского отряда, который с 2022 года работает в Красноперекопске", - цитирует пресс-служба Скворцову.
По ее словам, всего с начала года высококвалифицированную медпомощь на базе ялтинского центра получили свыше 550 участников СВО. Мобильная бригада медиков в составе сводного отряда оказала медицинскую помощь на передовой более чем трем тысячам раненых.
Благодаря внедрению современных технологий хирургического лечения и реабилитации у всех пациентов с минно-взрывными ранениями позвоночника и спинного мозга удалось добиться положительной динамики. У пациентов с проникающими ранениями черепа все операции сопровождались первичной пластикой костных дефектов, что позволило ускорить сроки реабилитации, уточнили в пресс-службе.
97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой. Совместная работа с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством России позволяет применять "сухую плазму" и проводить лечение военнослужащих с раневой инфекцией, устойчивой к антибиотикам, отметил министр.
