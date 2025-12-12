https://crimea.ria.ru/20251212/kak-v-yaltinskom-tsentre-fmba-rossii-lechat-boytsov-spetsoperatsii-1151614251.html

Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации

Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации

Более полутысячи бойцов спецоперации получили высококвалифицированную медицинскую помощь на базе Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Более полутысячи бойцов спецоперации получили высококвалифицированную медицинскую помощь на базе Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства по итогам визита в медцентр руководителя агентства Вероники Скворцовой.По ее словам, всего с начала года высококвалифицированную медпомощь на базе ялтинского центра получили свыше 550 участников СВО. Мобильная бригада медиков в составе сводного отряда оказала медицинскую помощь на передовой более чем трем тысячам раненых.Благодаря внедрению современных технологий хирургического лечения и реабилитации у всех пациентов с минно-взрывными ранениями позвоночника и спинного мозга удалось добиться положительной динамики. У пациентов с проникающими ранениями черепа все операции сопровождались первичной пластикой костных дефектов, что позволило ускорить сроки реабилитации, уточнили в пресс-службе.97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой. Совместная работа с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством России позволяет применять "сухую плазму" и проводить лечение военнослужащих с раневой инфекцией, устойчивой к антибиотикам, отметил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечениеБойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фондаВ новых регионах при Украине годами не оказывалась медпомощь

