Рейтинг@Mail.ru
Цена на серебро побила исторический максимум - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/tsena-na-serebro-pobila-istoricheskiy-maksimum-1151623106.html
Цена на серебро побила исторический максимум
Цена на серебро побила исторический максимум - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Цена на серебро побила исторический максимум
Впервые в истории биржевая цена серебра поднялась выше 65 долларов за тройскую унцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на торги. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T18:19
2025-12-12T18:19
в мире
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151622978_0:266:2699:1784_1920x0_80_0_0_25a8b078f2841ab558ecc28db86aa8a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Впервые в истории биржевая цена серебра поднялась выше 65 долларов за тройскую унцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на торги.Ранее сообщалось, что стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь побила рекорд в понедельник, перевалов за отметку в 74 тысячи рублей за тонну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на икру к Новому году в КрымуЦена на подсолнечное масло побила мировой рекордЦены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151622978_0:13:2699:2037_1920x0_80_0_0_83e76c918083f758792995ce9875079a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, экономика, новости
Цена на серебро побила исторический максимум

Стоимость серебра впервые в истории побила рекорд и превысила 65 долларов

18:19 12.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПроизводство ювелирных изделий из серебра
Производство ювелирных изделий из серебра - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Впервые в истории биржевая цена серебра поднялась выше 65 долларов за тройскую унцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на торги.
Отмечается, что вечером в пятницу стоимость серебра поднялась на 0,67% и составила 65,028 долларов за унцию. Показатель впервые в истории находится выше 65 долларов.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь побила рекорд в понедельник, перевалов за отметку в 74 тысячи рублей за тонну.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму
Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
 
В миреЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу
19:59Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
19:37Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
19:25В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе
19:03Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков
18:48В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
18:36Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны
18:19Цена на серебро побила исторический максимум
18:01Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему
17:47В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
17:43На Севастополь обрушится сильный северный ветер
17:29Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
17:16Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
16:53В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра
16:40В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне
16:22В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
15:57В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
15:46Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине
15:39Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации
15:36Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение
Лента новостейМолния