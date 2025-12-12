https://crimea.ria.ru/20251212/tsena-na-serebro-pobila-istoricheskiy-maksimum-1151623106.html
Цена на серебро побила исторический максимум
Цена на серебро побила исторический максимум - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Цена на серебро побила исторический максимум
Впервые в истории биржевая цена серебра поднялась выше 65 долларов за тройскую унцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на торги. РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Впервые в истории биржевая цена серебра поднялась выше 65 долларов за тройскую унцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на торги.Ранее сообщалось, что стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь побила рекорд в понедельник, перевалов за отметку в 74 тысячи рублей за тонну.
Цена на серебро побила исторический максимум
Стоимость серебра впервые в истории побила рекорд и превысила 65 долларов