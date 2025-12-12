https://crimea.ria.ru/20251212/mirnyy-plan-ssha-mozhet-byt-ukhudshen-dlya-rossii--kreml-1151614739.html

Мирный план США может быть ухудшен для России – Кремль

Мирный план США может быть ухудшен для России – Кремль - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Мирный план США может быть ухудшен для России – Кремль

Вносимые в мирный план США по Украине коррективы будут явно не в пользу России, но Москва будет жестко настаивать на своих соображениях по урегулированию. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вносимые в мирный план США по Украине коррективы будут явно не в пользу России, но Москва будет жестко настаивать на своих соображениях по урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков изданию "Коммерсант".Он отметил, что серьезный экспертный разговор с США по плану урегулирования на Украине только предстоит, поскольку стороны "еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам"."Что они сейчас там прорабатывают, какие изменения вносят, мы не знаем... Нет-нет, явно, что не в лучшую (для России – ред.) сторону", - добавил Ушаков.При этом он заверил, что Москва будет жестко настаивать на своих соображениях по урегулированию.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Позже украинская переговорная группа презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и ЗеленскомуКаждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе Украины

