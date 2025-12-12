Мирный план США может быть ухудшен для России – Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Вносимые в мирный план США по Украине коррективы будут явно не в пользу России, но Москва будет жестко настаивать на своих соображениях по урегулированию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков изданию "Коммерсант".
"Мы в последний раз общались с американцами серьезно, так сказать, углубленно 2 декабря. После этого мы их бумаги, которые они готовят и в которые, я полагаю, европейцы и украинцы вносят свои какие-то правки, - мы их не видели. Мое личное мнение, что эти бумаги не будут для нас иметь более привлекательный характер, чем до этого", - сказал помощник российского лидера.
Он отметил, что серьезный экспертный разговор с США по плану урегулирования на Украине только предстоит, поскольку стороны "еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам".
"Что они сейчас там прорабатывают, какие изменения вносят, мы не знаем... Нет-нет, явно, что не в лучшую (для России – ред.) сторону", - добавил Ушаков.
При этом он заверил, что Москва будет жестко настаивать на своих соображениях по урегулированию.
2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил президент России Владимир Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Позже украинская переговорная группа презентовала США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения.
