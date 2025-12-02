https://crimea.ria.ru/20251202/v-kremle-nachalas-vstrecha-putina-i-uitkoffa-1151363687.html

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости Крым, 02.12.2025

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа. Кадрами начала встречи поделилась пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T20:04

2025-12-02T20:04

2025-12-02T20:11

владимир путин (политик)

новости

россия

сша

стивен уиткофф

переговоры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151364298_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_29ecc80a95df9f93b366244731483a83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа. Кадрами начала встречи поделилась пресс-служба Кремля.Перед началом предметного диалога стороны обменялись приветствиями. Уитокофф отметил красоту российской столицы, назвав ее удивительным городом.С российской стороны во встрече также участвуют помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, информирует пресс-служба Кремля.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал контакты между представителями Российской Федерации и США. Однако прогнозы по будущему курсу Америки по отношению к России пока давать преждевременно, заявил он.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с РоссиейТрамп сделал заявление о переговорах по УкраинеВ Кремле прокомментировали призывы уволить Уиткоффа

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, сша, стивен уиткофф, переговоры, украина