В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа. Кадрами начала встречи поделилась пресс-служба Кремля.
владимир путин (политик)
новости
россия
сша
стивен уиткофф
переговоры
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа. Кадрами начала встречи поделилась пресс-служба Кремля.Перед началом предметного диалога стороны обменялись приветствиями. Уитокофф отметил красоту российской столицы, назвав ее удивительным городом.С российской стороны во встрече также участвуют помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, информирует пресс-служба Кремля.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал контакты между представителями Российской Федерации и США. Однако прогнозы по будущему курсу Америки по отношению к России пока давать преждевременно, заявил он.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с РоссиейТрамп сделал заявление о переговорах по УкраинеВ Кремле прокомментировали призывы уволить Уиткоффа
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
Новости
владимир путин (политик), новости, россия, сша, стивен уиткофф, переговоры, украина
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле

20:04 02.12.2025 (обновлено: 20:11 02.12.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принимает в Кремле спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа. Кадрами начала встречи поделилась пресс-служба Кремля.
Перед началом предметного диалога стороны обменялись приветствиями. Уитокофф отметил красоту российской столицы, назвав ее удивительным городом.

"Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последние годы", – ответил президент РФ.

С российской стороны во встрече также участвуют помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, информирует пресс-служба Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал контакты между представителями Российской Федерации и США. Однако прогнозы по будущему курсу Америки по отношению к России пока давать преждевременно, заявил он.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с Россией
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
В Кремле прокомментировали призывы уволить Уиткоффа
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияСШАСтивен УиткоффПереговорыУкраина
 
