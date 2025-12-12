Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым, как и его идея провести референдум по вопросу вывода ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса, призваны довести процесс урегулирования конфликта до абсурда и превратить его в клоунаду. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, публицист и военный волонтер Алексей Живов.Зеленский 9 декабря признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. Через несколько дней глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросу вывода частей ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса."Это обман и игра слов. Меня это (заявление Зеленского о Крыме – ред.) сразу покоробило. А при чем тут вообще Крым? Он уже почти 12 лет как российский, меняется к лучшему, несмотря на боевые действия, ему ничего не угрожает. И нет никаких у Украины возможностей военным путем даже кусочек Крыма себе забрать", - обратил внимание Живов.По мнению эксперта, Зеленский, вместо того чтобы обсуждать то, что ему предлагают, а именно выход украинских войск из ДНР, Херсонской и Запорожской областей, он начинает говорить про Крым.На затягивание процесса урегулирования конфликта нацелена и инициатива главы киевского режима о проведении референдума по вопросу выхода ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса, считает Живов.В частности, Зеленский утверждает, что готов провести такой референдум только после остановки боевых действий, прекрасно зная, что Россия не готова останавливать боевые действия, если не будет твердых гарантий того, что за этим последует полноценное, долгосрочное и понятное для РФ мирное урегулирование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
20:14 12.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым, как и его идея провести референдум по вопросу вывода ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса, призваны довести процесс урегулирования конфликта до абсурда и превратить его в клоунаду. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, публицист и военный волонтер Алексей Живов.
Зеленский 9 декабря признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. Через несколько дней глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросу вывода частей ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса.
"Это обман и игра слов. Меня это (заявление Зеленского о Крыме – ред.) сразу покоробило. А при чем тут вообще Крым? Он уже почти 12 лет как российский, меняется к лучшему, несмотря на боевые действия, ему ничего не угрожает. И нет никаких у Украины возможностей военным путем даже кусочек Крыма себе забрать", - обратил внимание Живов.
По мнению эксперта, Зеленский, вместо того чтобы обсуждать то, что ему предлагают, а именно выход украинских войск из ДНР, Херсонской и Запорожской областей, он начинает говорить про Крым.
"Такое ощущение, что он просто манипулирует различными смыслами с целью затянуть процесс переговоров или сделать его просто гротескно-абсурдным. Зеленский занимается абсурдизацией переговорного процесса, превращает его в цирк, в клоунаду", - убежден политолог.
На затягивание процесса урегулирования конфликта нацелена и инициатива главы киевского режима о проведении референдума по вопросу выхода ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса, считает Живов.
В частности, Зеленский утверждает, что готов провести такой референдум только после остановки боевых действий, прекрасно зная, что Россия не готова останавливать боевые действия, если не будет твердых гарантий того, что за этим последует полноценное, долгосрочное и понятное для РФ мирное урегулирование.
"А если на референдуме граждане Украины проголосуют против? Тогда в Киеве разведут руками, скажут, мы, мол, пытались, но вы сами видите, что ничего не выходит. Это тоже манипуляция Киева – любыми способами в мягкой форме затянуть конфликт, делая вид, что он готов участвовать переговорном процессе, но на самом деле он не готов", - подытожил аналитик.
