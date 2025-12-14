Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчков - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Землетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчков
Землетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчков - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Землетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчков
В Севастополем под утро зафиксировали еще 8 слабых землетрясений. Самое сильное из них имело магнитуду 1,5. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора... РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополем под утро зафиксировали еще 8 слабых землетрясений. Самое сильное из них имело магнитуду 1,5. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь. По ее данным, последнее сейсмособытие регистрировали в 9:47.Также Бондарь отметила, что все подземные толчки имеют один очаг. "Эпицентр расположен в Черном море, Севастопольского района. Кроме этого сейсмического события зарегистрировано еще 8 менее слабых (самое сильное из них имеет магнитуду MSH=1.5). Последнее зарегистрированное землетрясение было сегодня в 9 ч 47 мин.", - уточнила Марина Бондарь.Ранее сообщалось о том, что по данным геофизическая служба РАН у севастопольских берегов зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1 в ночь на 14 декабря.Ученые пока не знают, новое это землетрясение или один из афтершоков. "Сейчас сложно сказать, между двумя ощутимыми землетрясениями небольшая разница в энергии. Интерпретировать ход событий можно будет по окончанию активизации очага", - заключила Марина Бондарь.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.Жители некоторых районов города отмечали, что почувствовали "легкое покачивание" или "сильный толчок", а также наблюдали колебания воды в бутылках и слышали звон посуды в шкафу. При этом некоторые отмечали, что, по ощущениям, "левый и правый берег города шатнуло, а центр нет".Землетрясение в Севастополе имело 20 афтершоков – что будет дальше &gt;&gt;Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков, но "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции &gt;&gt;Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения
Землетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчков

Землетрясение в Севастополе сегодня - было зарегистрировано еще 8 подземных толчков

11:34 14.12.2025 (обновлено: 11:47 14.12.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Носов
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Игорь Носов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Севастополем под утро зафиксировали еще 8 слабых землетрясений. Самое сильное из них имело магнитуду 1,5. Об этом РИА Новости Крым сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь. По ее данным, последнее сейсмособытие регистрировали в 9:47.
"По оперативным данным Крымской сети, в ночь на 14 декабря в 3:38, зарегистрировано землетрясение с энергетическом классом Кп - 10,1 и магнитудой 3,4. Эпицентр расположен в Черном море", – написала она.
Также Бондарь отметила, что все подземные толчки имеют один очаг.
"Эпицентр расположен в Черном море, Севастопольского района. Кроме этого сейсмического события зарегистрировано еще 8 менее слабых (самое сильное из них имеет магнитуду MSH=1.5). Последнее зарегистрированное землетрясение было сегодня в 9 ч 47 мин.", - уточнила Марина Бондарь.
Ранее сообщалось о том, что по данным геофизическая служба РАН у севастопольских берегов зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 4.1 в ночь на 14 декабря.
Ученые пока не знают, новое это землетрясение или один из афтершоков.
"Сейчас сложно сказать, между двумя ощутимыми землетрясениями небольшая разница в энергии. Интерпретировать ход событий можно будет по окончанию активизации очага", - заключила Марина Бондарь.
Также землетрясение в регионе зарегистрировано и накануне, 12 декабря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20:13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.
Жители некоторых районов города отмечали, что почувствовали "легкое покачивание" или "сильный толчок", а также наблюдали колебания воды в бутылках и слышали звон посуды в шкафу. При этом некоторые отмечали, что, по ощущениям, "левый и правый берег города шатнуло, а центр нет".
Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь рассказала РИА Новости Крым, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2, а интенсивность – 4 балла. При этом всего, по ее словам, за ночь произошло 20 афтершоков, но "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин в интервью РИА Новости Крым рассказал, что магнитуда была значительно больше, и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.
