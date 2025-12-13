https://crimea.ria.ru/20251213/zemletryasenie-v-krymu-otsenili-v-v-institute-teorii-prognoza-1151640139.html
Землетрясение в Крыму оценили в Институте теории прогноза землетрясений
Магнитуда землетрясения, которое накануне ощутили жители и гости Севастополя, была существенно больше изначально названной. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 13.12.2025
2025-12-13T14:46
2025-12-13T14:46
2025-12-13T15:21
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295365_0:1:3638:2047_1920x0_80_0_0_b5871f5b5daee24b78184e393c269d4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Магнитуда землетрясения, которое накануне ощутили жители и гости Севастополя, была существенно больше изначально названной. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.Накануне вечером, 12 декабря, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 20-13 в Черном море, в 24 километрах от севастопольских берегов, произошло землетрясение магнитудой 3,1 и один афтершок.Позже замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что, по уточненным данным Крымской сейсмической сети, магнитуда составила 3,2.Что касается интенсивности, по ее словам, "исходя из макросейсмических данных, максимальная составила порядка 4 баллов". При этом всего за минувшую ночь произошло 20 афтершоков, уточнила крымский сейсмолог, отметив, "по факту произошедшего землетрясения сложно говорить о дальнейшем развитии процесса".Магнитуда землетрясения, произошедшего накануне у берегов Севастополя, была существенно больше изначально названной, сказал Шебалин.Такая разница, по словам эксперта, объясняется прежде всего тем, что "определение магнитуды только крымскими станциями в принципе не очень точно", хотя Единая геофизическая служба РАН их информацию тоже использует.Но при оценке того, как ощущалось землетрясение людьми, важна не магнитуда, то есть характеристика очага землетрясения, а балльность – характеристика проявления землетрясения на поверхности Земли, отметил ученый.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>И здесь расхождений в данных у региональных сейсмологов с "федералами" нет: было 4 балла, сказал Шебалин."Ожидаемая интенсивность по данным Единой геофизической службы тоже 4 балла. Так что это не меняет балльность. И было 4 балла в эпицентре, так что действительно ощущалось, поскольку эпицентр был близко к Севастополю, и, понятно, что люди всполошились", – заметил эксперт.Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции >>При 4 баллах землетрясение можно чувствовать больше на уровне ощущений, отметил он. А вот при 5 баллах уже могут падать какие-то предметы в комнатах и пойти мелкие трещины в штукатурке, но не в капитальных стенах, добавил Шебалин.По словам Шебалина, каждый раз, "когда происходит землетрясение в принципе, немножко вырастает вероятность следующих толчков", однако произошедшее в Севастополе в эти сутки сейсмическое событие было все же не настолько сильным, чтобы ждать после него большего.Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму >>А потому говорить с точностью о том, что в Крыму и в частности в Севастополе может повториться землетрясение такое же мощное, как было "ялтинское" век назад, нельзя хотя бы потому, что в таких явлениях никакой "строгой периодичности не существует", добавил эксперт."Почти 100 лет уже не было землетрясений, которые в Крыму принесли бы разрушение. Оно когда-нибудь будет. Но это может быть через 100 лет, 200 лет... Сейчас на то, что произошло в Крыму, вы обратили внимание, а через неделю забудете", – сказал он.Эксперт отметил также, что проанализировал данные о "севастопольском" землетрясении в разных агентствах, в том числе зарубежных, и не увидел информации о нем в Европейском сейсмологическом центре информации, а также в Американской геологической службе, "которая обычно определяет и фиксирует за пределами США землетрясения магнитудой 4 и выше".По слова Шебалина, землетрясения происходят везде и все время, в среднем во времени ничего сегодня не меняется, так что связывать минувшее сейсмособытие в Крыму с землетрясением, например, на Камчатке, нельзя."Это вообще никак не связано", – резюмировал эксперт.Напомним, ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев предположил, что в Крыму в 2027 году может повториться землетрясение такое мощное, как было сто лет назад, в 1927-м.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения Почему ученые не могут предсказать землетрясения
